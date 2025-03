Así ha botado el DV Arena con el gol de Oyarzabal

DV Jueves, 13 de marzo 2025, 21:47 Comenta Compartir

La alegría no ha durado mucho, pero la afición de la Real presente en el DV Gunea ha podido celebrar el gol de Oyarzabal que adelantaba a la Real de penalti. Los realistas desplazados al plató de la sede de El Diario Vasco han realizado su particular 'Dale Cavese' en el programa Goazen Reala! del DV. Nerviosos desde que ha pitado la pena máxima hasta que el capitán no ha perdonado, han estallado de alegría cuando el balón ha tocado la red.