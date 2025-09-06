Reconozco que soy un poco masoca. En medio de un parón de selecciones y tras un mercado loco, un Argentina-Venezuela de madrugada no es ... lo más apetecible para el aficionado medio. Pero Messi disputa su último partido en Argentina con la selección y en el Monumental retumba hora y media antes de que ruede el balón el ya inolvidable «y ahora nos volvimos a ilusionar». Anoeta se ha adueñado de bastantes cánticos argentinos y quizás ese lema lo debe hacer suyo la afición de la Real.

No es fácil entender que tras un lustro de éxitos casi irrepetibles toque un cambio de ciclo en el que todo es nuevo, pero la Real tiene la suerte de ir de la mano de Zubieta, el mejor generador de ilusión del mundo y que es capaz de reciclarse de manera natural. Esta Real tiene un plantillón y hay que tener la paciencia, pero también la determinación que tuvo Messi para ganar su Mundial. Sergio tiene talento de sobra y ahora debe también moldearlo para que se vayan dando los primeros resultados que animen a una afición que de un tiempo a esta parte lo ve todo negro cuando en realidad no estamos tan mal.

El equipo ha sumados dos de nueve, unos números francamente malos, pero en los tres partidos ha tenido tramos largos de lucidez y un juego diferente. En todos ellos se pudo poner 2-0 en el minuto 10. La falta de contundencia se lo impidió y remar a contracorriente siempre es más complicado. Por eso hay que seguir empujando. Y qué mejor que un Real-Real Madrid en Anoeta para volver a creer en ellos. «Muchachos... ahora nos volvimos a ilusionar».