Gorrotxategi es la gran ilusión de la afición esta temporada. Gorka Estrada

Nos volvimos a ilusionar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Reconozco que soy un poco masoca. En medio de un parón de selecciones y tras un mercado loco, un Argentina-Venezuela de madrugada no es ... lo más apetecible para el aficionado medio. Pero Messi disputa su último partido en Argentina con la selección y en el Monumental retumba hora y media antes de que ruede el balón el ya inolvidable «y ahora nos volvimos a ilusionar». Anoeta se ha adueñado de bastantes cánticos argentinos y quizás ese lema lo debe hacer suyo la afición de la Real.

