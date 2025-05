Casi sin darnos cuenta, ya termina la temporada con más partidos de la historia de la Real. A esto le quedan 22 días si el ... duelo ante el Real Madrid lo ponen en sábado o 23 si el choque es el domingo. Si el encuentro se disputa en horario unificado habrá buenas noticias porque eso querrá decir que la Real se estará jugando el sexto billete continental consecutivo. No está siendo una temporada sencilla, ni a nivel de resultados ligueros, ni con hechos que han ocurrido con aficionados como los incidentes de Roma o Anderlecht ni tampoco porque ya empezamos a despedir a trocitos del escudo realista.

Imanol disputará este domingo su último derbi ante el Athletic y de momento en Anoeta no ha perdido ninguno con cinco triunfos y solo dos empates. El técnico, que parece que no quiere demasiados homenajes, pisará por primera vez el césped tras el anuncio de su adiós. Seguro que el respetable tiene muestras de cariño. Pero no es el único que empieza a decir agur al equipo de su vida. Junto a él también se marchará su fiel escudero, Mikel Labaka, con el que ha compartido horas y horas de fútbol.

El azpeitiarra no será el segundo entrenador de Sergio Francisco pese a que coincidieran vestidos de corto. El staff también se queda cojo en el aspecto médico puesto que Javier Barrera, en el primer equipo realista desde 2016, está realizando ya sus últimos servicios. El debarra cuelga el estetoscopio y disfrutará a final del mes de una merecida jubilación. Tan respetuoso como buen tipo.

Por todos los que se van los jugadores deberían hacer un último esfuerzo y no hay mejor demostración posible que ganar el derbi ante el eterno rival. Si no dispone de fútbol y juego, algo de lo que no va sobrada esta Real en la actualidad, que al menos haya corazón y sobre todo memoria para honrar a todos aquellos que hacen grande a la Real.