La Real siendo la Real

No hay dos sin tres. La Real ha tardado poco más de 24 horas en dar carpetazo al debate que se estaba empezando a formar ... sobre quién debería ser el próximo entrenador de la Real. Si el culebrón de Imanol ha durado algo más de cinco meses desde que en diciembre se le empezara a preguntar por su futuro, el casting para sustituirle solo tenía un candidato y no es otro que Sergio Francisco, alguien que lleva once años trabajando en Zubieta.

Algunos pensarán que es arriesgado darle los mandos al irundarra porque la comparación con Imanol siempre será odiosa, más si cabe cuando lo máximo que ha entrenado es en Primera RFEF, pero lo cierto es que Imanol, que ha sacado matrícula de honor como jefe de la nave, también tuvo su oportunidad con unas condiciones similares. Es más, Sergio Francisco dispone de un tiempo que el oriotarra no tuvo cuando aterrizó por primera vez en el banquillo txuri-urdin. El irundarra comienza ya desde este lunes a preparar la planificación de la próxima plantilla junto a Erik Bretos. Los que conocen a ambos protagonistas porque han trabajado con ellos no dudan en afirmar que están sobradamente preparados para el reto, mayúsculo en todo caso. Si con Imanol la maniobra no pudo salir mejor, Jagoba Arrasate a la postre ha demostrado que es un entrenador como la copa de un pino. El de Berriatua, segundo de Montanier en su día, tampoco tenía experiencia en la élite y cuando el francés dejó su hueco cumplió con éxito sus primeros cometidos. La Real de Arrasate se cargó al Olympique de Lyon en la fase previa de la Champions League y aunque el equipo no dio la cara en la Copa de Europa se clasificó a la Europa League pese a que el Krasnodar se cruzara por el camino en una de esas derrotas dolorosas. Zubieta es un vivero de futbolistas que triunfan en la élite, pero también fabrica entrenadores La Real y sus mandatarios han tomado una decisión coherente con lo que es el club. Darle las llaves a Sergio Francisco es que la Real sea la Real. Zubieta es vivero de futbolistas sobradamente preparados para militar en los mejores clubes del mundo, y lo cierto es que también sucede con los entrenadores. Visto lo visto, también con directores de fútbol. Aunque todos no han entrenado alguna vez a algún equipo realista, la materia prima que triunfa tiene pasado en Zubieta. Imanol, Lillo, Xabi Alonso, Arteta, Emery, Lopetegui... Todos ellos han mamado Real Sociedad. Su Sanse, muy vertical El irundarra tratará de implantar su sello en la Real Sociedad sin olvidar cómo se juega en todos los equipos de Zubieta. El 1-4-3-3 que siempre se dibuja desde infantiles también es utilizado por el guipuzcoano en el Sanse, aunque a lo largo de sus tres temporadas también hemos visto sistemas como el 1-4-4-2, 1-4-2-3-1 o incluso los temidos cinco defensas que no han solido funcionar en el primer equipo. El míster ha colocado a los suyos con el clásico 1-5-3-2 hace bien poco. Sin embargo, su Sanse destaca por tratar de hacer daño con balón, también es muy vertical y no tiene problema en adaptarse a diferentes contextos. Pero claro, esto es fútbol semiprofesional y no la élite. No es lo mismo tener que llevar un vestuario de chavales que el del primer equipo realista. Al menos tiene tiempo ganado porque a Zubimendi le tuvo en el Easo, y Gorrotxategi, Goti y Pablo Marín han disputado más de 50 partidos a sus órdenes. Tan solo el verde dirá si la decisión es o no acertada, pero el club no ha dudado y ni siquiera se ha planteado pagar la cláusula de rescisión de Míchel, llamar a Lopetegui, plantearle lo que era casi imposible a Xabi Alonso... Sergio Francisco termina hoy una etapa. El lunes arranca otra. La Real está siendo la Real.

