Oyarzabal grita tras fallar una ocasión en Vigo Alterphotos

Llenos de rabia

El vestuario entiende que está mejor de lo que dice la clasificación y confía en que una victoria ante el Sevilla sea un punto de inflexión

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Llena de rabia porque cree que debería estar mucho más arriba. Así desliza sentirse la plantilla de la Real tras el empate en Vigo que ... no le permite terminar de despegar. Gorrotxategi tenía ese sentimiento en la zona mixta de Balaídos. La línea que separa el fracaso de tener una vida extra en el deporte de élite es demasiado fina. Jones El-Abdellaoui solo ha disputado tres partidos con la camiseta del Celta y todavía no se ha estrenado como goleador. Su hipotético tanto hubiese sido mágico para sus intereses, pero probablemente su hubiese llevado por delante a la cabeza visible del nuevo proyecto txuri-urdin. Un 2-0 tras competir durante más de 45 minutos con uno más hubiese sido una losa difícilmente soportable.

