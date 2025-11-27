A la chita callando

No tenía una situación sencilla, pero lo cierto es que Sergio le ha dado la vuelta a la tortilla a la guipuzcoana. Sin levantar demasiado ... la voz e insistiendo en su idea de juego desde que llegara al banquillo txuri-urdin. No dejará grandes titulares como olas de Nazaret o menciones a si Maradona jugaría o no en la Real, más bien todo lo contrario, por mucho que eso sea mucho menos apetecible para la prensa que cubre el día a día del equipo. En sus respuestas se habla mucho de fútbol y táctica, aunque cuando se le deslizan aspectos polémicos o de mayor interés hay veces en las que se pueden obtener respuestas con declaraciones de comparecencias anteriores. Es igual, el mensaje que sí que está calando es el que manda dentro del vestuario, que confía en el plan y al que solo le hacía falta algo de tiempo.

La Real era colista hace no mucho y en los grupos de WhatsApp se preguntaba si iba a mantenerse en el cargo tras perder ante el Rayo o tras empatar ante el Celta con uno más durante una hora de juego. Semanas después la distancia es la misma respecto a Europa que al primer equipo que bajaría a Segunda –cinco puntos–, pero la Real tan solo está a un punto del séptimo, equipo que conseguiría pasaporte continental si el ganador de la Copa termina entre los seis primeros, algo que normalmente suele suceder.

Lo ha conseguido, además, sin el fichaje que reclamó a todas voces en pretemporada, que llegó lesionado y que volvió a recaer rompiendo todos sus planes, y sin Óskarsson, que a tenor de sus palabras en Japón el islandés iba a ser una de las referencias del equipo. El físico de ambos no acompaña de momento al proyecto. Para eso se ha apoyado en Zubieta, lo que más conoce al ser el entrenador de la casa más preparado de los últimos tiempos, tanto por resultados como por conocimiento del producto. Jon Martín ha aparecido como titular y con él el equipo no pierde, aunque con Zubeldia y Caleta-Car sanos habrá que ver si mantiene sus titularidades. Debería, visto el rendimiento de unos y otros.

También ha otorgado las llaves del centro del campo a Gorrotxategi, el futbolista que más tiempo ha pasado por sus manos y al que medio obligó a salir cedido al Mirandés puesto que entendía que bajo su cobijo en Primera RFEF no iba a poder explotar todas sus armas. Tras algún partido irregular, como no podía ser de otra manera dada su inexperiencia, el de Eibar ya juega con una solvencia pasmosa como si llevara una década en la élite, y eso también es gracias a la confianza que le ha otorgado el entrenador. En su debe, en todo caso, está el recuperar a proyectos de futbolistas grandes como Turrientes o Sucic, algo que no es sencillo cuando no hay partidos para todos y te estabas jugando tu propio puesto.

Una vez superada una situación que algunos catalogaban como irreversible, ahora queda aguantar el ritmo, o al menos mantener al equipo en su hábitat natural. El Villarreal es una magnífica prueba para calibrar la capacidad de sumar de tres, y si bien unos y otros están en puntos diferentes del proyecto, la Real está capacitada para ganar al submarino delante de su gente por mucho que ellos hayan firmado el mejor arranque de su historia en Liga. «Hemos dado un paso grande remontando y demostrando que podemos ganar a cualquiera», verbalizó el entrenador de Irun, que a la chita callando ya ha puesto las cosas en su sitio.