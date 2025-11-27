Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, sonriente durante un entrenamiento en Zubieta Lobo Altuna
Real Sociedad

A la chita callando

Sergio le ha dado la vuelta a la situación a la guipuzcoana, sin levantar la voz y trabajando en su idea: ahora hay que mantener el ritmo

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:46

Comenta

No tenía una situación sencilla, pero lo cierto es que Sergio le ha dado la vuelta a la tortilla a la guipuzcoana. Sin levantar demasiado ... la voz e insistiendo en su idea de juego desde que llegara al banquillo txuri-urdin. No dejará grandes titulares como olas de Nazaret o menciones a si Maradona jugaría o no en la Real, más bien todo lo contrario, por mucho que eso sea mucho menos apetecible para la prensa que cubre el día a día del equipo. En sus respuestas se habla mucho de fútbol y táctica, aunque cuando se le deslizan aspectos polémicos o de mayor interés hay veces en las que se pueden obtener respuestas con declaraciones de comparecencias anteriores. Es igual, el mensaje que sí que está calando es el que manda dentro del vestuario, que confía en el plan y al que solo le hacía falta algo de tiempo.

