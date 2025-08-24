El asalto a La Rosaleda, prueba de madurez para el Sanse

El fútbol profesional no hace prisioneros y no espera a nadie. Quien no esté preparado, se queda por el camino. Los jugadores del Sanse van ... a saltarse más de una etapa de maduración esta temporada en Segunda División. Y una de las razones principales es enfrentarse a equipos como el Málaga, destinado a ascender más pronto que tarde y sediento de victoria ante el Eibar, y estadios como La Rosaleda, con ambiente de Primera División. De momento ya se han llevado por delante a un hexacampeón de Copa como el Zaragoza.

El conjunto malagueño tiene acento txuri-urdin y no solo porque vaya a vestir esta noche de blanco y azul. Lorenzo Juarros, exdirector deportivo y futbolista de la Real, está al frente del proyecto boqueron desde hace dos años.

El burgalés ha implementado la metodología que había desarrollado anteriormente en la Real. El ascenso del Málaga a Segunda se basó en la cantera, con Kevin Medina y Antonio Cordero como punta de lanza del proyecto. Como complemento, Loren ha mirado a Zubieta, consciente de que siempre hay talento disponible. El urretxuarra Jokin Gabilondo y el lezoarra Julen Lobete figuran en la plantilla del Málaga y también fichó a Luca Sangalli, que ha salido este verano.

Pellicer no podrá contar este domingo con una pieza fundamental como Luismi Sánchez. El Málaga solo ha ganado uno de los trece partidos que ha disputado sin él. Es la brújula del equipo y sin él al mando, el juego de los malagueños se cortocircuita.

Se vacía la enfermería

El Sanse llega al encuentro de esta noche con buenas noticias. Siempre es más fácil construir con una primera victoria como base que desde la derrota. Además, en el tramo final de la semana ha recuperado a dos piezas importantísimas como Balda y Marchal, aunque todavía no a Rupérez, renqueante de la rodilla izquierda. El de Anoeta fue uno de los mejores jugadores del filial txuri-urdin la temporada pasada y supone un refuerzo de lujo para el técnico berriatuarra. Agote ha realizado una gran pretemporada y se mostró muy competitivo ante un extremo talentoso como Paulino. Tiene calidad para la salida de balón y para meterse por dentro, pero Balda es un jugador mucho más hecho y le va a ofrecer mucha profundidad por la banda izquierda, donde está destinado a acompañarle la otra gran noticia de la semana.

Todavía menor de edad, Álex Marchal (2007) es una de las grandes sensaciones de la cantera txuri-urdin. Renovado hasta 2027 en noviembre, el año pasado ya entrenó varias veces con el primer equipo e impresionó a Imanol. Sin embargo, en esa banda izquierda tuvo un rendimiento notable Orobengoa la pasada semana y el errenteriarra fue esencial en el balón parado defensivo y en los choques. Dani Díaz, que ya ha debutado con el primer equipo y se quedó sin minutos ante el Zaragoza, y Sidney Osazuwa, también esperan la oportunidad de Ansotegi en un ataque con muchas alternativas posibles y en el que solo Mariezkurrena es fijo en el once.