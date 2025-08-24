Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ochieng, autor del gol ante el Zaragoza, en una sesión esta semana. RS
Málaga-Real Sociedad B

El asalto a La Rosaleda, prueba de madurez para el Sanse

El filial txuri-urdin visita este domingo el campo del Málaga, una de las plazas más complicadas de Segunda, tras el triunfo en el reestreno en la categoría

Iker Valverde

Iker Valverde

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

El fútbol profesional no hace prisioneros y no espera a nadie. Quien no esté preparado, se queda por el camino. Los jugadores del Sanse van ... a saltarse más de una etapa de maduración esta temporada en Segunda División. Y una de las razones principales es enfrentarse a equipos como el Málaga, destinado a ascender más pronto que tarde y sediento de victoria ante el Eibar, y estadios como La Rosaleda, con ambiente de Primera División. De momento ya se han llevado por delante a un hexacampeón de Copa como el Zaragoza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  8. 8

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El asalto a La Rosaleda, prueba de madurez para el Sanse

El asalto a La Rosaleda, prueba de madurez para el Sanse