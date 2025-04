Aritz: «Estoy harto de que se dude de Oyarzabal, lo que está haciendo en la Real es increíble»

Aritz Elustondo (Beasain, 1994) está siendo una de las noticias positivas de la temporada al poder estar disponible para Imanol, algo que no siempre ha ... ocurrido durante pasadas campañas. El central suma ya 31 partidos y acumula casi 2.000 minutos en sus piernas. Sin Zubeldia y probablemente sin Aguerd, el central apunta a volver a ser titular mañana ante el Alavés (21.30 horas).

– ¿Qué le pareció el final del partido ante el Villarreal?

– Igual la suerte cayó de nuestra parte. No tengo vistas todas las acciones polémicas, pero en el último gol me doy cuenta de que la asistente levanta el banderín y que el árbitro da la ley de la ventaja. No sé por qué motivo. Los otros goles supongo que serán fuera de juego. Hay que dar el punto por bueno, pero hay que hacerlo mejor en Gasteiz.

– Curiosamente se defendió mejor con línea de cuatro que con cinco atrás.

– Sí, creo que hay que darle valor porque nos pusimos perdiendo pero pudimos darle la vuelta y ponernos por delante en el marcador. Luego llegó el 2-2 de ellos y todo lo que pasó en la segunda mitad. Sufrimos mucho, pero sabíamos que ellos no tenían ningún problema en buscarnos la espalda y sacar centros laterales.

– Decía Imanol que el equipo llegaba bastante justo por las bajas que tenía...

– Este equipo ha demostrado en las últimas temporadas que daba igual quién tuviese enfrente, que el objetivo era ganar. Estamos tranquilos porque todos los equipos tienen cosas en juego en estas últimas jornadas. Está claro que vamos a ir a por todas hasta que tengamos opciones. Hay que ganar y todo empieza por Gasteiz. Tenemos que hacer un buen partido en Mendizorrotza.

– Pocas veces le van a poner a la Real tantos centros. Se sufrió mucho en la defensa del área.

– Sí, así es. Hay momentos que nos equivocamos pensando que por estar con línea de cinco nos tenemos que meter atrás. No creo que sea eso lo que nos pide el míster, sino una vez estando en bloque bajo ir a presionar como sabemos. Por momentos lo hicimos, pero en otros tantos, no. La suerte cayó de nuestro lado y el 2-2 es bueno aunque es obvio que quedan menos partidos.

– Sorprende porque en la primera mitad presionaron muy bien, ¿no? Con Sergio, Marín, el gol de Oyarzabal...

– No creo que fuese por cansancio. El equipo demostró en la primera parte que podíamos salir desde atrás y hacerles daño a ellos aunque se pusieran por delante. Vimos dos partes. En la primera estábamos tranquilos conscientes de que podíamos salir con el balón jugado porque la presión de ellos no era tan agresiva y así nos pusimos 1-2. En la segunda sacaron muchos centros saliendo por fuera y buscando mucho nuestra espalda. Algunos despejes fueron buenos, pero otros no tanto. Hay que corregirlo.

– Decía Imanol que los centros los pusieron más solos y que así es más fácil rematar...

– Está claro. Parece que por estar con línea de cinco hay que defender y no es así. Tuvimos que acosar mucho más y no dejar sacar esos centros, o al menos que no fuesen tan buenos porque para defender es mucho más complicado si el envío es bueno. Incomodar siempre es importante. No pudo ser y son errores que hay que evitar. Queda poco y no nos podemos permitir cometer ese tipo de errores.

– Usted también habló en la zona mixta de Old Trafford. El Villarreal también se sintió así.

– No se puede comparar lo de Mánchester con esto. Me sorprendió que el árbitro diera la ley de la ventaja porque la asistenta levanta el banderín pitando falta de Pépé. No sé qué decir. En el segundo gol anulado veo a Remiro rápidamente levantando la mano diciendo que le había molestado en la visión. El de Pino es justo, pero lo es. Tuvimos esa pizca de suerte porque otras veces te vas para casa perdiendo.

– Otro gran partido de Jon Martín, incluso al final cambió y se puso él como líbero. ¿Qué opina?

– Está más que preparado porque lleva toda la temporada entrenando con nosotros y sabe lo que pide el míster. Tiene claro todos los conceptos. Es joven, pero es fuerte en las disputas, gana duelos, está bien con el balón... Está preparado aunque le haya tocado ahora jugar más por X motivos.

– Hay quien todavía duda de Mikel Oyarzabal. ¿Qué dice de esa gente?

– Bueno, igual queda fea la palabra 'harto', pero al final siempre defiendo a Mikel como el que más. Todos los futbolistas pasamos por malos momentos, o mejor dicho, por no tan buenos como en su caso. Creo que Mikel es el máximo responsable junto a Imanol de todo lo bueno que le está pasando a la Real durante los últimos años. Los datos ahí están. El trabajo que hace es importantísimo. Ha tenido una lesión grave y se ha visto que a todos los que lo sufren les cuesta mucho volver. Pero fruto del trabajo, ya no solo ahora, durante todo el año, todo lo que está haciendo en la Real es increíble y creo no hay que dudar de Mikel. Lo da todo por este escudo. Es el primero que va a la presión, el primero que vuelve... Mira el gol que marcó en Villarreal. Es por fe, por hambre, y al final a Mikel siempre le llega el premio.

– ¿Le dan valor por dónde se venía? El golpe del Mallorca fue duro.

– Teníamos siete bajas importantes. Habrá gente que no se conforme con el punto que conseguimos, pero nosotros salimos a ganar. Nos pusimos 1-0, pero le pudimos dar la vuelta al marcador, algo que nos estaba costando durante todo el año. La pena no fue completarla del todo. Si no lo haces todo perfecto estos equipos te acosan, te hacen daño y te vuelven a empatar. El partido de Mallorca está olvidado, le damos valor al punto sumado y hay que hacerlo bueno ante el Alavés porque hay mucha gente en la pelea.

– ¿Por lo menos el resto de rivales también están pinchando, ¿verdad?

– Sí, hay muchos rivales en el ajo y en pocos puntos. Se juegan la Liga, el descenso, Europa... Hemos demostrado estos años que al final se ha conseguido el objetivo y que tenemos experiencia de que hasta la última jornada todo puede ocurrir.