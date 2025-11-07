Aramburu, con cinco grapas en la cabeza
El lateral realista acabó conmocionado por un golpe y valora la posibilidad de no acudir a la selección venezolana
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:55
Jon Mikel Aramburu tuvo que abandonar el campo en el tiempo de descuento por un golpe en la cabeza que le propinó Donald. El lateral ... realista necesitó que se le aplicasen cinco grapas en la cabeza para suturar la herida.
Debido al golpe, el jugador se retiró conmocionado y tanto él como la Real estudian la posibilidad de solicitar a la Federación Venezolana que le liberen de la obligación de viajar con su selección durante el parón.
La 'vinotinto' solo va a disputar encuentros amistosos, por lo que lo más lógico sería que Aramburu pueda quedarse a reposar y recuperarse en Zubieta.
