Aramburu, con cinco grapas en la cabeza

Jon Mikel Aramburu tuvo que abandonar el campo en el tiempo de descuento por un golpe en la cabeza que le propinó Donald. El lateral ... realista necesitó que se le aplicasen cinco grapas en la cabeza para suturar la herida.

Debido al golpe, el jugador se retiró conmocionado y tanto él como la Real estudian la posibilidad de solicitar a la Federación Venezolana que le liberen de la obligación de viajar con su selección durante el parón.

La 'vinotinto' solo va a disputar encuentros amistosos, por lo que lo más lógico sería que Aramburu pueda quedarse a reposar y recuperarse en Zubieta.