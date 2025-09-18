Antonio de Triana regresa a casa

Hay futbolistas de muchísima calidad, llamados a marcar las diferencias en el fútbol europeo que, por un motivo u otro, dejan de rendir cuando han ... pagado morteradas de dinero por sus servicios. Pero, de repente, uno encuentra su lugar en el mundo y vuelve a ser feliz, a desequilibrar sobre el verde, a marcar goles y a ser el líder de su equipo. Antony Matheus dos Santos, más conocido en Sevilla como Antonio de Triana, ha regresado a su casa y se erige como principal amenaza de una Real que no está defendiendo bien. En el Betis de Pellegrini, hasta que vuelva Isco por lesión, juegan Antony y diez más.

La Real volverá a poner un pie mañana (21.00 horas) en La Cartuja cuando hace cuatro años estaba desierta. Ahora habrá más de 65.000 almas alentando a un equipo que baila al son de Antony, que es quien impone el ritmo carnavalero en el conjunto de Manuel Pellegrini. El Betis, tras duras negociaciones con el Manchester United, hizo el fichaje más caro de su historia abonando 22 millones de euros y cuatro más en variables en una operación que ronda los 47 millones incluyendo el salario. Los ingleses, además, se guardan el 50% de una futura plusvalía. Casi nada.

El equipo de Sergio se enfrenta a la locura Antony, que fue recibido en el aeropuerto de Sevilla por un millar de aficionados a altas horas de la noche cuando se oficializó el fichaje. El brasileño fue aclamado por su gente y salió por la ventanilla del coche como si se tratara de imágenes de otra época. El extremo ya redebutó la semana pasada ante el Levante siendo bastante participativo, pero ahora se pondrá la verdiblanca por primera vez delante de su gente.

La Cartuja será una caldera. «Claro que tengo ganas. Jugamos un partido en casa que es muy importante y yo tengo muchas ganas de poder vivir de nuevo un partido con la afición del Betis. Para mí, esto es lo más importante que tengo. Yo siento mucho el cariño de todos, yo también les tengo mucho cariño a todos los béticos. Me hacen intentar siempre ser mejor jugador y siempre voy a dar el cien por cien por todos ellos», dijo ayer al término del entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva verdiblanca.

Antony vuelve a sonreír y eso no es bueno para la Real, pero el brasileño llegó a tocar fondo en Mánchester. Acompañado por su padre, el extremo quiere volver a volar. «Él ha pasado momentos muy difíciles conmigo en Mánchester, él estaba todos los días ahí mirando los entrenamientos, estaba en el hotel conmigo... pero bueno, ahora que estamos bien, ahora que estamos felices y que estamos sonriendo, tiene que estar aquí también disfrutando», añadió.

Lo cierto es que Antony ya sabe lo que es marcar a la Real. En la pasada temporada los de Imanol cayeron 3-0 con un tanto del brasileño, que volvió loco a un Aihen que tuvo que ser sustituido al descanso para no ver una segunda expulsión puesto que Zubeldia vio la roja directa. Por contra, Antony también vivió en sus propias carnes a la mejor Real del último lustro. El bético fue titular en el partido de la fase de grupos de la Europa League 22/23 cuando los realistas asaltaron Old Trafford gracias a un gol de penalti de Brais Méndez. El escenario ideal sería ver un versión de aquel Antony y no el del pasado curso.