Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un millar de aficionados verdiblancos recibieron a Antony en el aeropuerto cuando fichó por el Betis R.B.
Real Sociedad

Antonio de Triana regresa a casa

El brasileño será la principal amenaza mañana para la Real en el primer partido del extremo ante su gente tras su aclamado fichaje

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:19

Hay futbolistas de muchísima calidad, llamados a marcar las diferencias en el fútbol europeo que, por un motivo u otro, dejan de rendir cuando han ... pagado morteradas de dinero por sus servicios. Pero, de repente, uno encuentra su lugar en el mundo y vuelve a ser feliz, a desequilibrar sobre el verde, a marcar goles y a ser el líder de su equipo. Antony Matheus dos Santos, más conocido en Sevilla como Antonio de Triana, ha regresado a su casa y se erige como principal amenaza de una Real que no está defendiendo bien. En el Betis de Pellegrini, hasta que vuelva Isco por lesión, juegan Antony y diez más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10 «Illunbe se construyó por un empeño en recuperar los toros y al final la actividad dura tres días y no se llena»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Antonio de Triana regresa a casa

Antonio de Triana regresa a casa