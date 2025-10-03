Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Ansotegi, entrenador del Sanse, en el entrenamiento de este viernes RS
Granada - Sanse, este sábado

«Vamos con ilusión a Granada»

Jon Ansotegi reconoce que «se nos están complicando» los últimos minutos de los partidos pero tiene fe «en ganar» en Los Cármenes

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:33

Comenta

«Hasta ahora hemos hecho cosas muy bien en varios partidos y sabemos que es difícil lograr el triunfo y vamos a seguir intentando a ... ver si podemos conseguir esa primera victoria fuera de casa», ha declarado Jon Ansotegi en su comparecencia previa al choque de mañana (21 horas) ante el Granada en el nuevo Los Cármenes. Los potrillos intentarán buscar su primer triunfo a domicilio ante un equipo con un gran cartel pero que es colista de la categoría, un punto por debajo del filial blanquiazul.

