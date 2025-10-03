«Vamos con ilusión a Granada»
Jon Ansotegi reconoce que «se nos están complicando» los últimos minutos de los partidos pero tiene fe «en ganar» en Los Cármenes
Viernes, 3 de octubre 2025, 16:33
«Hasta ahora hemos hecho cosas muy bien en varios partidos y sabemos que es difícil lograr el triunfo y vamos a seguir intentando a ... ver si podemos conseguir esa primera victoria fuera de casa», ha declarado Jon Ansotegi en su comparecencia previa al choque de mañana (21 horas) ante el Granada en el nuevo Los Cármenes. Los potrillos intentarán buscar su primer triunfo a domicilio ante un equipo con un gran cartel pero que es colista de la categoría, un punto por debajo del filial blanquiazul.
«En la jornada siete estar dos,tres ó cuatro puntos arriba o abajo no importa, todavía no sabes hacia dónde vas a ir. Cada equipo va buscando su sitio, yo por lo menos no me siento capaz de saber si el Granada o nosotros vamos a estar abajo o arriba», dice el de Berriatua.
El partido ante los andaluces se lo toma «con ilusión y eso no lo tendríamos que perder. Hay equipos que pierden un par de partidos y entiendo que para ellos lo único importante sea el resultado. Nosotros tenemos claro que tenemos que competir y ganar, nuestro objetivo es mejorar al jugador. Hay que aprovechar todos los minutos al máximo y el rival nos va a poner en un contexto de apretarnos mucho».
Preguntado por la pérdida de puntos, siete, en el último cuarto de hora de partidos, Ansotegi cree que «no sé si tendríamos siete puntos más pero es obvio que estamos haciendo o llevando el plan de partido hasta cierto punto y cuando nos pasa algo, creo que empezamos a pensar que podemos perder algo que tenemos y eso es mentira porque no has ganado nada todavía. Que el jugador se centre en cada balón y no pensar a medio plazo. No podemos perder el foco, durante los noventa minutos siempre hay algo que hacer y la solución tiene que ir por ahí».
Ansotegi ha valorado el momento de forma de Mikel Rodríguez: «Es un jugador que en Segunda está demostrando que es muy buen jugador que en un momento dado puede seguir mejorando y la Primera está cerca. El ritmo de la competición lo tiene, es joven y tiene que seguir mejorando. Pero está demostrando que va a ser un jugador importante».
