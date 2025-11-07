Ansotegi: «Competir a este nivel en Segunda es importante»

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Sin tiempo apenas para recuperar fuerzas por el partido del miércoles ante el Huesca que se saldó con victoria, el Sanse afronta este sábado (14.00 horas) una nueva jornada liguera frente al Leganés en Anoeta. Jon Ansotegi ha reconocido este viernes en Zubieta que «no hemos tenido una semana normal para preparar el partido, pero no hay excusas. El equipo llega bien y estamos preparados para jugar».

El triunfo ante el conjunto oscense recarga de moral a los potrillos, aunque Ansotegi se ha mostrado tranquilo porque «el equipo está compitiendo bien, a pesar de que no consigamos buenos resultados fuera de casa». «Muchas veces si no obtienes resultados el discurso pierde fuerza, por eso esta recompensa ayuda a reafirmar el trabajo», ha valorado.

«El equipo está dando un muy buen nivel, siempre tiene opciones de ganar y estar en ese nivel es importante en Segunda División», ha defendido. El técnico de Berriatua cuenta además con la buena noticia del regreso de Mikel Rodríguez, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión. «Ha hecho todo el entrenamiento con los compañeros y va a estar disponible, pero no sé si para los noventa minutos», ha indicado.

Quien no se sabe aún si estará es Marchal, que ha sido convocado para jugar contra el Elche este viernes. «No sé si va a estar. Ojalá juegue. La convocatoria no la sabremos hasta mañana», ha admitido. Si no tiene minutos, todo apunta a que llegará para entrar en la lista del Sanse.

El objetivo del Sanse

En ese sentido, considera que el Sanse «es una plataforma de mejora para que los jugadores lleguen al primer equipo». «Para nosotros es una alegría tremenda que Marchal juegue un minuto. Tenemos muy claro para lo que estamos», ha opinado.

Este sábado espera un «partido muy duro» frente a un Leganés que suele jugar con una estructura de tres centrales y dos carrileros. Ha destacado al extremo Juan Cruz como «el jugador más determinante que tienen». Eso sí, confía en las posibilidades de sus jugadores. «Será clave estar recuperados y que lo den todo los que entren de inicio o más adelante».