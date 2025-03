Talento en barrika

La temporada de sidra se inauguró en Alorrenea, uno de los templos de las barrikas de Astigarraga y la Real clausuró la racha de partidos ... más extenuante de su historia en Vallecas, con un gol del canterano Arkaitz Mariezkurrena. El delantero astigartarra, hijo de los propietarios de la mentada sidrería, está sabiendo driblar al destino que parecía escrito para él, el de txotxero, como su hermano Jokin, o el de preparador físico, para lo que sigue estudiando. Es lo que hicieron futbolistas que fueron leyenda en la Real. El que tiene talento, y Mariezkurrena parece tenerlo 'por barrikas', al final puede triunfar, pero también necesita de un guiño de fortuna o de un capricho del destino.

La DANA pospuso el partido que la Real debía jugar ante el Jove Español de Alicante y al final, para cabreo del club, lo ubicaron en pleno parón de noviembre. Imanol tenía a 13 de los suyos 'secuestrados' por sus selecciones y, aunque recuperó a última hora a alguno, tuvo que echar mano del filial. Uno de los beneficiados fue Arkaitz, que se estrenó junto a otros colegas del filial el 21 de noviembre. El de Astigarraga ya había entrado. Más hermoso fue, si cabe, su debut en Liga, ante el Barça en el Camp Nou. Entonces, también se alinearon varios planetas:sanción de Kubo y Becker, cansancio de Oyarzabal...Así es cómo asoman las perlas, como hizo Zubimendi para quedarse tras el confinamiento de 2020.

Pero que existan casualidades o circunstancias que hayan provocado la irrupción de una estrella -de momento Arkaitz sólo oposita a ello- viene de antaño. Es más viejo que Atotxa. Satrus, máximo goleador de la historia del club y estilete del equipo campeón de Liga, estaba feliz por fichar por Osasuna. No obstante, cuando fue a cobrar su primer sueldo con 17 años a las oficinas de la Plaza del Castillo, la friolera de 15.000 pesetas (90 euros), el empleado de turno le dijo que no tenía esa orden y el '9' volvió a casa frustrado. Tanto, que ordenó a su padre que aceptara la oferta de la Real que tenía.

Yahí comenzó una bonita historia que compartió con López Ufarte. En el 'pequeño diablo' se fijó el Athletic al mismo tiempo que la Real cuando despuntó en un torneo de selecciones juveniles en Mónaco. Pero, pese a que lo buscaron, no le encontraron encaje en su filosofía, quizá más estricta que ahora. Se quedó en la Real, igual que cuando el Madrid vino como loco a por él para formar un tridente con Juanito y Santillana. Si hasta Zamora estuvo lesionado durante toda la semana anterior al partido de Gijón. Y llegó justo a ese partido para ser el héroe histórico.

Tras tocar el cielo, la Real probó el infierno de Segunda, hasta que irrumpió otro genio zurdo con cara de niño bueno que comenzó a dar pinceladas de color a una Real todavía en blanco y negro. Y que irradiaba alegría con sus celebraciones. A Griezmann le convocó Lasarte porque no había llegado el fichaje para ese extremo izquierdo y no había otro para el primer amistoso del verano de 2009. El elegido era Bingen Erdozia y fue el propio Antoine el que le lesionó en el entrenamiento del día anterior con el Sanse. El 'príncipe descarado' se salió con dos goles y ya no dejó de hacerlos hasta marcharse en 2014, dejando luego 54 millones en las arcas.

Oyarzabal se lesionó de gravedad justo año después de marcar el gol de la Copa...Hay mil ejemplos. Queda celebrar el debut de Arkaitz Mariezkurrena. Yque venga lo que tenga que venir. Txotx!