Barrenazo con ayuda

El triunfo ante Osasuna permanecerá en el recuerdo de los 'realzales' y de los que no lo son por esa imagen histórica del gol de ... Barrene desde el centro del campo, pero también por la exhibición de fútbol que dio Gorrotxategi. El extremo donostiarra rubricó el chispazo genial para abrochar una victoria que confirma la reacción del colectivo, pero el pivote de Eibar hizo ver que hay mucha realidad y futuro en este nuevo libro pese a la zozobra de las primeras semanas. Barrene dijo en relación a su 'txitxarro' que sale uno de cada mil, pero todo tiene una explicación. Tuvo una ayuda extra de quien sufría cuando perdía la Real, pero no por ella, a la que no le gustaba el fútbol, sino por quien padecíamos anímica y laboralmente las consecuencias de las derrotas y las malas épocas.

Qué curioso, mezcla entre lo esperanzador y lo frustrante, en todo caso materia para la reflexión, que los mejores elementos de la Real en la presente campaña estén siendo dos jovencísimos canteranos, casi debutantes, como Jon Martín y Gorrotxategi, además de un Mikel Oyarzabal que no cesa de crecer y aportar. Para soñar con el futuro, pero al mismo para considerar qué se ha hecho con los recursos en los últimos años, ya que el equipo de Sergio ya está adquiriendo cierta velocidad de crucero sin el único fichaje que pidió el entrenador para este curso, Yangel Herrera, sin la contratación estrella del pasado mercado veraniego nombrado por el míster delantero centro oficial del equipo hace unos meses, ese animal mitológico llamado Óskarsson, y sin otros futbolistas como Sadiq o Sucic, por los que la Real invirtió una cantidad ingente de dinero. Qué bueno, en todo caso, fue ver al nigeriano celebrar con esa euforia el gol de Barrene.

Tiene mérito la Real de Sergio, que ha logrado 11 puntos de 15 y 10 de 12, que le hacen ser el tercer mejor equipo de las cuatro últimas jornadas. Por fin asoma de verdad Soler y deja su impacto Guedes, cuya chispa tiene que seguir dando puntos. Si ha llegado para sustuir a Sheraldo Becker, ya se puede asegurar que es un jugador de otra dimensión. Pena Caleta-Car. Esta versión no le vale a la Real. Su despiste ante Catena es el de toda la temporada.

Volviendo a Gorrotxa, uno se mueve entre la satisfacción de saber que está ante la confirmación de que la factoría de pivotes de primer nivel que es Zubieta sigue dando frutos y el temor de que la esperada evolución del eibarrés pueda llevarle a volar a otras latitudes con más recursos. Sucedió con los mejores antecesores en el puesto: Xabi Alonso, Illarramendi y Zubimendi. Éstos, como ahora Gorrotxategi, opacaron a pivotes con talento como Markel Bergara o Pardo, obligaron a emigrar a otros como Gaztañaga, Guevara o ahora Urko y provocaron el cambio de demarcación a jugadores como Zubeldia.

La victoria ante Osasuna tuvo mucho de estreno en varios aspectos, fue la primera fuera de casa de todo el curso y la segunda de todo 2025, además del resultado de la primera remontada desde marzo de 2024 y la primera desde que nuestro mundo familiar dio un vuelco desgarrador. No es casualidad que el balón de Barrenetxea cayera del cielo para colarse en el portal de Sergio Herrera. Ésta tenía que entrar, Barrene, aunque entre una cada mil. Tenías ayuda. La ama nos sigue cuidando, como lo hizo hasta su último día aquí.