Barrene es felicitado por Gorrotxategi y Sergio Gómez. Iñigo Royo
Dale Cavese

Barrenazo con ayuda

La victoria ante Osasuna tuvo la imagen icónica del golazo de Barrene, que tuvo ayuda, pero puede ser recordado por la exhibición de Gorrotxa

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

El triunfo ante Osasuna permanecerá en el recuerdo de los 'realzales' y de los que no lo son por esa imagen histórica del gol de ... Barrene desde el centro del campo, pero también por la exhibición de fútbol que dio Gorrotxategi. El extremo donostiarra rubricó el chispazo genial para abrochar una victoria que confirma la reacción del colectivo, pero el pivote de Eibar hizo ver que hay mucha realidad y futuro en este nuevo libro pese a la zozobra de las primeras semanas. Barrene dijo en relación a su 'txitxarro' que sale uno de cada mil, pero todo tiene una explicación. Tuvo una ayuda extra de quien sufría cuando perdía la Real, pero no por ella, a la que no le gustaba el fútbol, sino por quien padecíamos anímica y laboralmente las consecuencias de las derrotas y las malas épocas.

Barrenazo con ayuda