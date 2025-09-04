El análisis de la plantilla de la Real Sociedad: calidad, talento y 'overbooking'

Maite Jiménez Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:02 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

La Real Sociedad terminó de configurar su plantilla el pasado lunes con la incorporación de Carlos Soler y Yangel Herrera. A ambos fichajes se les une la cesión de Becker y el adiós de Traoré, que finalmente ha recalado en el Paris FC. En total, el club realista ha sumado nueve bajas, ha fichado a cuatro jugadores, ha recuperado a Gorrotxa y Karrikaburu, y ha promocionado a Rupérez y Goti para afrontar con garantías una temporada en la que únicamente jugará dos competiciones: liga y Copa.

Todo todo lo han analizado los periodistas Maite Jiménez, Iris Moreno y Ángel López, que han destacado la calidad y el talento con el que cuenta la plantilla de Sergio. Asimismo, también hacen mención al buen momento económico txuri-urdin y a los ingresos que ha obtenido el equipo con la venta de futbolistas como Urko, Traoré y, sobre todo, Zubimendi.

