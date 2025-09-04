Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
https://players.brightcove.net/85688294001/r1idvaZF_default/index.html?videoId=6378419406112&accountname=diariovasco&id=6378419406112&title=Goazen%20Reala%21%20El%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20plantilla%20de%20la%20Real%3A%20calidad%2C%20talento%20y%20%27o...
Goazen Reala!

El análisis de la plantilla de la Real Sociedad: calidad, talento y 'overbooking'

Maite Jiménez, Iris Moreno y Ángel López, periodistas de El Diario Vasco, analizan la plantilla del club txuri-urdin tras el cierre del mercado

Maite Jiménez

Maite Jiménez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:02

La Real Sociedad terminó de configurar su plantilla el pasado lunes con la incorporación de Carlos Soler y Yangel Herrera. A ambos fichajes se les une la cesión de Becker y el adiós de Traoré, que finalmente ha recalado en el Paris FC. En total, el club realista ha sumado nueve bajas, ha fichado a cuatro jugadores, ha recuperado a Gorrotxa y Karrikaburu, y ha promocionado a Rupérez y Goti para afrontar con garantías una temporada en la que únicamente jugará dos competiciones: liga y Copa.

Todo todo lo han analizado los periodistas Maite Jiménez, Iris Moreno y Ángel López, que han destacado la calidad y el talento con el que cuenta la plantilla de Sergio. Asimismo, también hacen mención al buen momento económico txuri-urdin y a los ingresos que ha obtenido el equipo con la venta de futbolistas como Urko, Traoré y, sobre todo, Zubimendi.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El análisis de la plantilla de la Real Sociedad: calidad, talento y 'overbooking'

El análisis de la plantilla de la Real Sociedad: calidad, talento y &#039;overbooking&#039;