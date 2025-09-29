Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El análisis del Barcelona - Real Sociedad: «Sorprendieron las buenas prestaciones de Odriozola»

Los periodistas de El Diario Vasco valoran la buena actuación del conjunto txuri-urdin en Montjuic y ponen énfasis en la actuación del lateral derecho: «No le penalizó su inactividad»

Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:56

La Real Sociedad se volvió de vacío de Montjuic. Y es que pese a la sólida imagen que mostraron los de Sergio, el Barcelona se llevó los tres puntos en un choque en el que los txuri-urdin estuvieron muy cerca de dar la campanada (2-1). Solo la entrada de Lamine dinamitó el partido y a los pocos minutos de su entrada en el campo Lewandovski marcó para sentenciar un encuentro más parejo de lo previsto.

Es por ello que en Goazen Reala! Maite Jiménez, Ángel López y Miguel González han valorado positivamente la imagen de la Real Sociedad. Al respecto, los periodistas de El Diario Vasco tienen clara cuál fue la nota positiva el encuentro: «Sorprendieron las buenas prestaciones de Odriozola»

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

