«La Real es un paso intermedio para crecer y estar listo para equipos más grandes». El titular que ha dejado la jugosa entrevista de ... Luka Sucic en este periódico no ha dejado indiferente. No es habitual que un futbolista se pronuncie con la franqueza con la que lo ha hecho el croata. Su sinceridad, un valor que cada vez se echa más en falta en los futbolistas de élite, puede llegar a escocer porque da entender que la Real no es uno de los grandes. Sobra decir que sí lo es. Otra cosa es la trayectoria deportiva que adivina Sucic en su cabeza sea otra.

El croata sabe que está en un gran club por eso decidió rechazar ofertas de otras entidades europeas de pedigrí. Antepuso la grandeza de la Real al dinero porque sabía que aquí podía seguir creciendo como futbolista rodeado de otros grandes jugadores ante una afición que nunca da la espalda a su equipo. Él mejor que nadie sabía que en la Real confluyen muchos factores positivos en los últimos años para que un jugador con capacidad triunfe. Y, por qué no decirlo, Sucic también apostó por vestir de txuri-urdin porque aquí, bajo la presidencia de Jokin Aperribay, no se han puesto trabas a salir si a un jugador le llega una oferta que interese a él y a la Real. Aquí no hay jaulas de oro. Isak, Odegaard o Merino, por poner solo algunos ejemplos cercanos, sabían cuando firmaron por la Real que un buen rendimiento aquí les podría abrir otras puertas, y en ningún momento se puso en duda su profesionalidad. Los tres se exprimieron en la Real hasta el último día. Sucic puede ser un caso similar. Su potencial está fuera de toda duda. Lo mismo que su profesionalidad al jugar buena parte de la presente temporada con molestias físicas en la rodilla. Así que disfrutemos de él, de su zurda, de sus disparos desde fuera del área, de sus arrancadas y de su guante de seda porque su objetivo es el mismo que todos anhelamos: volver a jugar en Europa la próxima temporada

