Un buen punto de partida

No es casualidad que la Real empiece a reforzarse en el centro de la defensa. La Real ha perdido solidez en su columna vertebral en ... los últimos años, con las salidas de Le Normand y Merino, y la construcción del 'nuevo' bloque está bien que empiece atrás.

El equipo que ha dejado Imanol no ha tenido la misma solidez que nos tenía acostumbrado en las temporadas anteriores. La Real ha sido un equipo que ha concedido más de la cuenta, ha cometido más errores atrás de los que permite el fútbol de élite y eso le ha hecho perder confianza. Ya saben aquello de que un buen ataque empieza por una buena defensa y estoy convencido de que buena parte de la falta de gol de esta Real en la última temporada ha nacido atrás. Ha terminado la liga y no hemos sabido recitar de carrerilla los cuatro jugadores que han formado la línea defensiva. Salvo Zubeldia, que tampoco ha estado a su mejor nivel, el resto han bailado. Un día ha jugado Aramburu, otro día Aritz, Aihen, Javi López... No ha habido una combinación rotunda así que ha costado un horror que el balón salga limpio, en ventaja, a los medios y éste a su vez a los delanteros. Desde luego nada que ver a cuando la Real tenía a Zubeldia-Le Normand-Zubimendi-Merino-Silva-Oyarzabal. Una columna vertebral sólida.

Así que es normal que la Real quiera poner la primera piedra de su proyecto 2025/26 en el centro de la zaga. Estamos ante un central con buen pie, corpulento y que debería ir bien por arriba, otra de las deficiencias de la Real en la última temporada. El equipo ha sido muy vulnerable por arriba a la hora de defender y no ha hecho ni cosquillas cuando ha querido rematar en ataque en un córner o una falta lateral. Si la Real acaba cerrando esta operación, estaríamos ante un refuerzo que le debería venir bien.