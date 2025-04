Aire fresco en medio del bochorno

Miguel González San Sebastián Domingo, 13 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La tarde no pintaba bien. Viento sur, pitos para Sucic por haber dicho que la Real era un trampolín en su carrera, Munuera Montero ... con el silbato –aunque esta vez no tuvo culpa de nada–, gol anulado a Oyarzabal por milímetros que habría sido el 1-0... La jugada del primer gol bermellón es el mejor resumen del partido: regalo de Barrenetxea a Darder, toque de Aramburu al intentar que Larin no remate y balón que pasa por debajo de las piernas de Aritz antes de entrar mansamente en la portería. Estando enfrente el Mallorca de los cinco centrales y con el oficio defensivo de Arrasate, el partido había concluido a falta de 70 minutos. Así fue.

En medio de una tarde bochornosa, por el calor y por el juego, la presencia de Jon Martín fue un soplo de aire fresco que confirmó que la Real tiene delante un gran proyecto de central. Aún en edad juvenil a sus 18 años, el lasartearra se mostró inexpugnable en el juego aéreo al ganar los once balones que peleó por arriba, principalmente en envíos frontales del portero Greif desde su área. Ahí no dio opción ni a Dani Rodríguez ni a Larin, que asistieron impotentes a cada disputa. Claro que tampoco se mostraron muy apurados porque el marcador les sonreía. Su mapa de calor El joven central txuri-urdin intervino mayoritariamente por el pasillo interior de la derecha. Sin balón, Martín se mostró también valiente en las anticipaciones para firmar cinco robos, rápido para ganar a Samu Costa ese balón dividido en el minuto 80 que levantó al público de los asientos y atento para no dejar maniobrar a Larin. Todo ello cometiendo tan solo una falta, algo muy importante en un central. En su debe quizás haya que colocarle que en la jugada del 0-2 pierde el pulso con Dani que después aprovecha Darder para escaparse y marcar, aunque se trata de una jugada en la que Aramburu salta a tapar a Mojica y deja toda la banda libre para que el Mallorca disponga de una situación de dos contra dos de sus delanteros contra los centrales blanquiazules. Pero no solo anduvo acertado en fase defensiva sino que con balón también se le vio entonado, sobre todo en las acciones de estrategia. Que un equipo que pelea por Europa base sus jugadas a balón parado en un chaval de 18 años dice mucho de él. Kubo lanzó las faltas laterales buscándole en el segundo palo, donde cabeceó tres de ellas, y en la segunda parte suya fue la mejor oportunidad de la Real en un testarazo a córner de Sergio Gómez en la que rompe la defensa zonal al superar a Copete. Greif respondió con la parada de la tarde. En iniciación completó 81 pases sin perder un solo balón. En una tarde tan aciaga, su actuación al menos sirvió para soñar con un futuro prometedor con él.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión