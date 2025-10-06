Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Aguerd, en su despedida de la Real Sociedad.

El exrealista Aguerd, agredido por un aficionado en el aeropuerto de Marsella: «Fue más el susto que el daño»

El individuo se acercó a la zona VIP del aeródromo en la que se encontraba el futbolista para pedirle un selfie y fue entonces cuando le lanzó una bofetada tras alzarle la voz

Iñigo Galparsoro

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:31

Nayef Aguerd, exjugador de la Real Sociedad, ha vivido este lunes un desagradable episodio después de ser agredido por un aficionado en el aeropuerto de Marignane. El actual futbolista del Olympique de Marsella se encontraba en la sala VIP del aeródromo a la espera de coger un vuelo que le llevara a su país, con el fin de unirse a su selección. Fue entonces cuando un aficionado se le acercó, con el fin de pedirle su número de teléfono y de paso sacarse un selfie.

Al parecer, según testigos presenciales, la situación empezó a ponerse cada vez más tensa, y en un momento dado el individuo comenzó a alzar la voz y hasta llegó a soltar una bofetada al jugador. Los agentes de seguridad del recinto actuaron de inmediato, de ahí que la situación no fue a mayores.

El agresor fue detenido y pasó a manos de la Policía para ser interrogado. Nayef Aguerd optó por no presentar denuncia para no perder el vuelo y continuar el viaje a Marruecos con normalidad, aunque se desconoce si el excentral de la Real Sociedad lo hará una vez llegue a su destino.

Aguerd: «Estoy bien, la vida continuá»

Sea como fuere, Nayef Aguerd ha querido dejar constancia de lo sucedido en redes sociales. Lo ha hecho concretamente en Instagram, cuenta en la que ha dado su versión de lo sucedido. «Quiero tranquilizar a todo el mundo tras la información que ha estado circulando en las últimas horas. Fui agredido en el aeropuerto de Marignane mientras esperaba mi vuelo para unirme a la selección marroquí. Afortunadamente, fue más el susto que el daño, todo terminó rápidamente gracias a la intervención del personal de seguridad y de las fuerzas del orden. Todo está ahora en manos de la policía», señaló.

Mensaje de Aguerd en su cuenta de Instagram.

El actual futbolista del Olympique de Marsella ha confirmado que se encuentra bien y con ganas de afrontar los próximos compromisos de su selección. «Estoy bien, y ahora estoy concentrado en lo que más importa para mí: jugar para el OM y representar a mi país con orgullo en la próxima convocatoria. Gracias por todos sus mensajes de apoyo y preocupación: me conmueven sinceramente. Mantengámonos siempre calmados y respetuosos. La vida continúa», finalizó.

