La afición txuri-urdin disfruta en Gran Canaria: Real Sociedad, playa y sol, 'in that order' Los primeros realistas llegaron a la isla el miércoles y confían en volver a casa con los tres puntos que puedan meter a los de Imanol de nuevo en puestos europeos

Beñat Barreto Enviado especial a Las Palmas Domingo, 6 de abril 2025, 08:42 Comenta Compartir

Gareth Bale fue un auténtico jugadorazo de fútbol y será recordado por muchas cosas de las que hizo sobre el verde, pero también era un ... jugón fuera del tapete. El galés, celebrando el pase de su país a la Eurocopa, sacó un bandera de Gales con la frase «Wales, golf, Madrid, in that order», dando a entender cuáles eran sus prioridades. Algo así han debido pensar los aficionados txuri-urdin que llevan varios días disfrutando de Gran Canaria, aunque cambiando las palabras. «Real Sociedad, sol y playa, in that order», podría ser perfectamente una bandera a exhibir esta tarde en el Estadio de Gran Canaria.

La Real Sociedad no estará sola en la isla y además su afición ha hecho de avanzadilla. Los primeros realistas llegaron el miércoles, aunque no todos pueden pedir tantas vacaciones en el trabajo. José Cid encabeza su cuadrilla. «Hemos alquilado un apartamento al lado de la Playa de Las Canteras y nos quedamos hasta el lunes. Somos seis aunque el apartamento es para ocho», cuenta el guipuzcoano, que ha alquilado un coche para ver toda la isla, también el sur. «Hemos estado en las dunas de Maspalomas, un espacio protegido que es reserva natural. Una pasada de sitio», cuenta Cid. En Gran Canaria hace buen tiempo todo el año. «Nos hemos pegado buenos baños, aunque es cierto que el agua está un poco fría. Pero la verdad que la isla es una pasada. Pocos sitios mejores que este para ver a la Real, a ver si Las Palmas no desciende y podemos volver el año que viene, reza. Para este domingo han quedado con varios aficionados amarillos para almorzar antes de entrar al estadio a animar a la Real. «Hemos alquilado un coche y hemos visto gran parte de la isla, sobre todo el sur». Cerquita de Maspalomas, en Arguineguin, nació un tal David Silva. Sin embargo, los hay todavía más disfrutones como Ritxi y Antonia, de la Peña Musti de Zumarraga. «Llegamos el jueves y nos vamos el miércoles. Hemos aprovechado y hemos estirado las vacaciones», cuentan. Acompañados de su hijo, que conoce la zona, recorren todos los rincones de Gran Canaria. «Hemos estado en Arucas, donde se degusta el famoso ron Arehucas. Para el que le guste es muy recomendable», dice Ritxi mientras pasea por la Playa de Las Canteras, la más famosa de la isla con casi cuatro kilómetros para pasear. La Real siempre es el motivo principal del viaje, pero si además puedes disfrutar del sol y la playa, mejor que mejor. Que los tres puntos regresen a Gipuzkoa. Real Sociedad, sol y playa, in that order, que diría Gareth Bale.

