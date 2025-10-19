Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La afición del Celta honra la memoria de Aitor Zabaleta

La hinchada celeste se ha acordado del aficionado asesinado hace más de 25 años fuera y dentro de Balaídos en una jornada magnífica entre seguidores de los dos equipos

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Vigo

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:22

Las aficiones del Celta y la Real tienen una magnífica relación que queda reflejada cada vez que se ven las caras durante un partido de fútbol. Los 200 aficionados de la Real que se han acercado a Balaídos a animar al equipo han pasado un estupendo fin de semana, que hubiese sido redondo si el equipo hubiese sumado los tres puntos. De hecho, miembros de la Peña Galicia Txuri-Urdin, así como otros realzales llegados desde Gipuzkoa, han compartido mesa y mantel con la peña celeste Centollos, algo que se repite año tras año. También cenarán juntos.

Una vez dentro de Balaídos y durante el transcurso del partido, el fondo donde se ubican los aficionados más bulliciosos del Celta han honrado la memoria de Aitor Zabaleta acordándose del hincha asesinado hace más de 25 años. Los cánticos, hasta en tres ocasiones, han sido secundados por gran parte del estadio. Como no podía ser de otra manera, la grada visitante txuri-urdin ha respondido con aplausos al escuchar el nombre de Aitor.

Al finalizar el partido, en los aledaños de Balaídos, un grupo de realzales ha querido reconocer el cariño mostrado a la afición viguesa, más si cabe cuando se han encontrado con una pancarta del grupo de animación Tropas de Breogán. «Aitor Zabaleta, siempre con nós», rezaba el mensaje. El fútbol es esto, compartir buenos ratos entre aficiones.

