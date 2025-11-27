Aferrados a Anoeta para sobrevivir

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

No hay quien pueda con el Sanse en Anoeta. Los de Jon Ansotegi son el mejor local de Segunda División con sus 18 puntos sumados en Anoeta, por delante de los gallos de la categoría como el Racing, Almería o Las Palmas. El filial txuri-urdin continúa invicto en casa después de haber disputado ocho partidos, resueltos con cinco victorias y tres empates.

El Sanse ocupa la decimotercera posición, pese a su buen hacer como local, porque todavía no ha conseguido puntuar como visitante. El segundo equipo blanquiazul se está mostrando intratable en casa, mientras fuera de ella es el rival más débil por culpa de sus siete derrotas en otros tantos partidos. La noche y el día.

Su sobresaliente rendimiento en casa, donde tan solo ha dejado escapar seis puntos en los duelos ante Almería, Cádiz y Córdoba, le permite situarse fuera de los puestos de descenso, aunque tan solo a un punto de distancia de ellos. La igualdad es máxima transcurridas 15 jornadas ligueras, ya que hasta cinco equipos cuentan con los mismos puntos que el Sanse.

El Sanse de Ansotegi está superando los registros del equipo de Xabi Alonso del curso 21/22. Entonces, los potrillos llevaban cuatro puntos menos en su casillero y ocupaban la vigésima posición, en la zona de descenso. Aquel equipo ya había perdido cuatro partidos en casa en las primeras quince jornadas. Eso sí, con Alonso sumaba dos victorias a domicilio en las visitas al Alcorcón y al Amorebieta.

La planificación, diferente a la que se llevó a cabo hace cuatro temporadas en las que el Sanse compitió por última vez en la categoría de plata, está dando resultados. Esta temporada tan solo se ha incorporado de fuera al japonés Kazunari Kita como cedido, mientras que en la anterior ocasión llegaron Cristo Romero, Germán Valera y Enrique Clemente a préstamo, y el eslovaco Peter Pokorny fichado en propiedad.

Se recompone a las bajas

Ansotegi, que se estrena como primer entrenador en un banquillo, está apostando por dar continuidad al bloque que ascendió, a la vez que ha ido añadiendo jugadores del tercer equipo como Eceizabarrena, Aguirre o Calderón. En verano se quedó sin Mikel Goti, uno de los pilares del pasado curso, y en el último mes se han lesionado de gravedad Orobengoa y Lebarbier. Sin embargo, la plantilla ha sabido recomponerse para asomar la cabeza fuera del descenso.

Gorka Carrera es uno de los nombres propios del equipo. Ha pasado de no ser titular el curso pasado, a convertirse en el máximo goleador del Sanse en Segunda. Ya lleva anotadas seis dianas. Mikel Rodríguez está siendo otro de los potrillos destacados en la categoría en la medular.

Ansotegi está logrando que un grupo de futbolistas que no tenía experiencia en el fútbol profesional ofrezca un gran nivel en una categoría tan exigente como la Segunda. Recién descendidos de Primera como el Leganés o Valladolid han mordido el polvo ante el Sanse, al igual que el Zaragoza, mientras que otros como el Almería o el Cádiz han sido incapaces de imponerse a los guipuzcoanos.