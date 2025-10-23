Sin acuerdo para la nueva fecha del Sanse-Huesca aplazado

El partido que debió jugar el Sanse ante el Huesca el pasado sábado en Anoeta y que fue suspendido a causa de un virus ... gastrointestinal que afectó a gran parte de la plantilla oscense, sigue sin tener fijada una nueva fecha en el calendario. Ayer expiró el plazo dado a ambos clubes para fijar un nuevo horario en común sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, por lo que será finalmente el Juez Único de Competición quien decida cuándo se jugará dicho encuentro.

Se espera que la resolución de este órgano no tarde demasiado en darse a conocer. El calendario de Segunda División no ofrece muchas opciones para poder programarlo un fin de semana, por lo que todo apunta a que se disputará entre semana.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la semana que viene arranca la Copa del Rey, en la que toma parte el conjunto aragonés. Se mide al Utebo, equipo de Segunda Federación, por lo que lo más probable es que avance en la competición y complique la programación del choque ante el filial guipuzcoano más adelante.

El Juez Único de Competición tendrá la última palabra, pero tanto la Real como el Huesca tienen la posibilidad de proponer la fecha deseada. El duelo podría celebrarse en la semana FIFA sin ningún tipo de impedimento, aunque la Real es partidaria que no coincida para no tener que perder a ninguno de sus internacionales para la ocasión.