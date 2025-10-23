Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
El oiartzuarra Iker Kortajarena, en el viaje del Huesca a Donostia. SDHuesca

Sin acuerdo para la nueva fecha del Sanse-Huesca aplazado

El Juez Único de Competición decidirá el horario después de que expirara el plazo dado a los clubes sin que estos llegaran a un entente

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El partido que debió jugar el Sanse ante el Huesca el pasado sábado en Anoeta y que fue suspendido a causa de un virus ... gastrointestinal que afectó a gran parte de la plantilla oscense, sigue sin tener fijada una nueva fecha en el calendario. Ayer expiró el plazo dado a ambos clubes para fijar un nuevo horario en común sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, por lo que será finalmente el Juez Único de Competición quien decida cuándo se jugará dicho encuentro.

