El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
San Sebastián
Sábado, 30 de agosto 2025, 23:10
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Espanyol, el segundo de la temporada.
Álex Remiro
Guardameta
No tuvo que intervenir porque es que el Oviedo no generó demasiado, pero en las dos únicas acciones de peligro Dendoncker le supera y en la otra Hassan envía un balón a la madera. En el tanto oviedista está vendido puesto que Zubeldia y Caleta-Car ocupan una zona que es del portero.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Probablemente, su peor partido con balón. Chaira le hizo daño hasta el cambio, pero Ejaria también le inquietó. Muy mal con el cuero en los pies, tanto en campo propio como cuando tuvo espacio para encontrar compañeros. Dos pases peligrosísimos hacia atrás. Debe mejorar.
Igor Zubeldia
Defensa
Que la única acción en la que tuvo que intervenir de verdad fuese en el 95 dice de lo que fue su partido. Tuvo que pelear con Viñas y Rondón, pero siempre lejos del área donde no había tanto peligro. Buen corte en ese centro lateral, pero endeble en el gol al no tapar la segunda línea.
Duje Caleta-Car
Defensa
No se complica mucho, que eso puede ser bueno por momentos, pero con el cuerpo, la fuerza y la colocación que tiene que salir victorioso en más duelos. Está flojo en la acción del gol porque mira al centro en vez de al llegador, que es siempre el que va a hacer el gol. Bien en la amarilla.
Aihen Muñoz
Defensa
Chaira le comenzó generando peligro, pero es que cuando entró Hassan fue superado una y otra vez como si el extremo fuese internacional por Brasil. Pierde el balón en posiciones interiores que luego termina en el 1-0. Se dio un fuerte golpe en la cabeza en el 9 y no pareció recuperar.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Esta vez no estuvo cómodo en esa especie de doble pivote con Marín. En la primera parte recuperó muchos balones altos por estar donde había que estar y salta como debe a Hassan en la acción del gol, pero pese a que le aguanta el extremo le supera y saca el centro. Debió parar con falta.
Pablo Marín
Centrocampista
Mal partido del riojano, intrascendente en el centro del campo en esa especie de doble pivote. La Real necesita generar juego y a una velocidad mucho más rápida como para ser peligrosa. Decide mal en la primera ocasión rematando con la zurda. Pérdida peligrosa en un pase atrás.
Take Kubo
Atacante
Un jugador de su talla tiene que ser mucho más regular. Calidad de sobra como para superar a su par en cada acción, pero estuvo tibio sin ser vertical. Tirito en el minuto 5 a las manos, mientras que sí que tuvo una clara con un disparo lejano con la derecha. Mucho más daño por dentro.
Ander Barrenetxea
Atacante
Mejor del partido
El futbolista más en forma en este inicio. El único que se lo está creyendo de verdad. No paró de encarar, pero es que además está con chispa y acertado en las acciones. Lo intentó con varios disparos lejanos con ambas piernas. Gran acción de tacón para dejar a Aihen en posición franca.
Mikel Oyarzabal
Atacante
De las primeras veces que fue titular en la tercera altura. No le llegó suficiente balón y cuando lo tuvo no pudo darle velocidad. Una contra, cuatro para cuatro mal ejecutada, y en la ocasión más clara Escandell se saca una buena mano porque el remate es esquinado, pero no con la fuerza necesaria.
Orri Óskarsson
Atacante
Finalmente, las molestias musculares terminaron en una rotura que parece importante. Salió muy cojo del Tartiere. No pudo tocar demasiada bola con dos centrales lentos como Costas y Calvo. Una situación de remate, pero antes de armar la pierna ya se lesiona. Veremos para cuánto.
Brais Méndez
Centrocampista
Inquieta su pasividad en el campo. Tiene que meter una marcha más. Arranca tarde en la pérdida de Sibo.
Jon Karrikaburu
Atacante
Se lesiona el delantero, sale otro. Como debe ser. Buenas dejadas de espaldas y espectacular en los arrastres para generar espacio.
Gonçalo Guedes
Atacante
Al menos salió con algo de chispa para centrar.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Dos remates, uno con cada pierna.
Luka Sucic
Centrocampista
Parsimonioso, no generó nada en ataque. Tiene que espabilar.
Baja
Intermitente
Take Kubo
Debe hacer más de lo que hizo en Oviedo
Sube
Estreno
Jon Karrikaburu
Primeros minutos de la temporada y el baztandarra demuestra que está para sumar minutos de calidad
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea11
Mikel Oyarzabal10
Take Kubo9
Igor Zubeldia8
Brais Méndez7
Orri Óskarsson7
Pablo Marín7
Aihen Muñoz6
Álex Remiro6
Beñat Turrientes6
Gonçalo Guedes6
Duje Caleta-Car5
Jon Mikel Aramburu5
Jon Gorrotxategi4
Sergio Gómez4
Aritz Elustondo2
Jon Karrikaburu2
Jon Martín2
Urko González2
Luka Sucic1
Álvaro Odriozola-
Arsen Zakharyan-
Hamari Traoré-
Javi López-
Mikel Goti-
Sadiq Umar-
Sheraldo Becker-
Unai Marrero-
Él arbitro: Cordero Vega
Desesperante en las faltas que no son y es increíble que se permita tanta pérdida de tiempo. No influyó en el resultado y acierta en no tragarse el piscinazo de Brekalo.
