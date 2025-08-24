El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valora la actuación de los futbolistas del equipo txuri-urdin ante el conjunto perico en Anoeta
Domingo, 24 de agosto 2025, 23:37
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Espanyol, el segundo de la temporada. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
No puede hacer nada en el gol de Milla y no tuvo que intervenir mucho más salvo en el penalti. Adivina el remate de seguridad de Puado, que a la segunda le engaña por el medio. No tuvo que hacer más paradas. Bien con el pie y estuvo atento y calculó un balón largo que era venenoso.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Partido de luces y sombras, claramente condicionado por entrar antes de tiempo en el penalti que hubo que repetir. Lo intentó con un remate de cabeza a la salida de un córner. Milla fue indetectable, no estuvo cómodo con balón y en Espanyol hizo daño al estar un par de veces mal colocado.
Igor Zubeldia
Defensa
Roberto le hizo sufrir aguantando el balón de espaldas, pero lo cierto es que no le regatearon demasiadas veces. Recuperó un par de veces la posesión y con balón encontró jugadores por dentro. Es un gran corregidor como quedó demostrado en la última acción. Evitó el 2-3 de Puado.
Jon Martín
Defensa
Bienvenido a la élite. Es un talento increíble, pero le falta el rodaje que cogerá con el tiempo. Milla le gana la espalda en el 0-1 y se relaja con Roberto al dejar botar el cuero y agarrarle en claro penalti. Luego se rehizo mediante el balón y tiró de personalidad para mejorar en la segunda mitad.
Sergio Gómez
Defensa
Cuando juega de lateral la Real es otro equipo en salida de balón y cuando el cuero llega a la izquierda, pero en defensa tiene carencias que debe mejorar. Está por ver si puede ser ese lateral que quiere Sergio. Sufrió muchísimo con Nolan, que le volvió loco. Gran corte en el contragolpe del 40’.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Algo dubitativo al inicio por fallar un par de pases, aunque tampoco recibió en las mejores condiciones. No puede frenar a su par en el contragolpe que termina en el 0-1 pese a que hace falta. Gran centro a Barrene que termina con cabezazo del donostiarra. Sin balón hay que seguir mejorando.
Luka Sucic
Centrocampista
Mal partido del croata, que no aprovechó la oportunidad que le dio el entrenador. No termina de hacerse al ritmo de la Liga, que te obliga a dar mucho más con balón. Una pérdida suya por no estar activo genera el contragolpe que termina en el gol de Milla. Buen pase a Kubo en el minuto 40.
Pablo Marín
Centrocampista
Se genera espacios con desmarques que solo él se cree, pero la ocasión del segundo 20 no se puede fallar. Ni siquiera remató y habría cambiado el partido. Voluntarioso como siempre, pero con balón hay que estar más acertado. Si va a ser titular, hay que exigirle más en ese sentido.
Take Kubo
Atacante
Objeto de falta tantas y tantas veces, sigue siendo un jugador diferencial. Generó muchísimo peligro a Romero, que es increíble que se volviese a casa sin amarilla. Remate con la derecha al centro y fue el extremo eléctrico que debe ser metiéndose por dentro. Buena entrega en el 2-2 de Orri.
Ander Barrenetxea
Atacante
El futbolista más en forma en este inicio de temporada. De largo el mejor en los dos partidos. Gran pase a Marín en el minuto 1, cabezazo fuera en el 12, centro medido y perfecto a la cabeza de Oyarzabal en el 28 y por fin se encontró el gol con algo de suerte. Ojalá pueda mantener el nivel.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Cabrera y Rubio le estaban conteniendo bien, pero siempre que se aleja de los centrales suceden cosas. Buen cambio de juego en la ocasión de Marín, lástima que remata francamente mal de cabeza, pero mete un pase soberbio a Óskarsson jugando de ‘10’. Tiene el fútbol en su cabeza.
Orri Óskarsson
Atacante
Mejor del partido
Entró como una moto e hizo todo bien. Golazo, gran desmarque, mejor finalización de primeras. Toque sutil para dejar solo a Brais. Dará muchísimo.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Debut como jugador de la Real. El primero de muchos. Salvo una pérdida, eleva el nivel en la sala de máquinas. Sus giros son increíbles. Da mucha velocidad al juego.
Aihen Muñoz
Defensa
Para tapar el hueco en defensa que dejó Sergio.
Brais Méndez
Centrocampista
Lástima no acertar en el mano a mano con Dmitrovic.
Gonçalo Guedes
Atacante
Un par de diagonales sin acierto. Cuidado la última pérdida.
Baja
Desaparecido
Luka Sucic
No fue su tarde-noche.
Sube
Evolución
Ander Barrenetxea
Va a más.
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea8
Mikel Oyarzabal8
Take Kubo8
Beñat Turrientes6
Brais Méndez6
Igor Zubeldia6
Orri Óskarsson6
Pablo Marín6
Aihen Muñoz5
Álex Remiro4
Gonçalo Guedes4
Jon Mikel Aramburu4
Sergio Gómez4
Duje Caleta-Car3
Jon Gorrotxategi3
Aritz Elustondo2
Jon Martín2
Urko González2
Luka Sucic1
Álvaro Odriozola-
Arsen Zakharyan-
Hamari Traoré-
Javi López-
Jon Karrikaburu-
Jon Pacheco-
Mikel Goti-
Sadiq Umar-
Sheraldo Becker-
Unai Marrero-
Quintero González
Penalti claro de Martín y acierta mandándolo repetir porque Aramburu despeja entrando antes al área. No vio pena máxima en una de Kubo, al que le frieron a patadas. Mal en las amarillas.
