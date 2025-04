Yolanda Díaz promete apoyo total a las empresas vascas ante los aranceles de Trump: «No hay que despedir a nadie»

Euskadi se ha convertido en el primer destino de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su recorrido por ... las comunidades más expuestas a la nueva oleada de aranceles impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. La ministra ha visitado este miércoles la planta de Copreci en Aretxabaleta, una empresa emblemática en el sector de componentes para electrodomésticos, para escenificar el respaldo del Gobierno central al tejido productivo vasco y lanzar un mensaje de «calma y confianza».

«He querido empezar por Euskadi porque la afectación aquí es mayor», ha afirmado Díaz, subrayando que mientras el impacto medio de los aranceles sobre la economía española ronda el 5%, en el caso de Euskadi asciende al 6,4%, debido al peso específico de sectores como el de bienes de equipo o la fabricación de válvulas, como es el caso de Copreci.

Pero la preocupación va más allá de los promedios. Y es que Copreci presenta una situación especialmente sensible. «Esta empresa tiene una afectación del 25%… ¿Cómo no voy a estar aquí?», ha destacado la ministra, en referencia al porcentaje de producción de Copreci que termina directa o indirectamente en el mercado estadounidense.

«No hay que despedir a nadie»

Durante su visita, Díaz ha querido enviar un mensaje claro: «El Gobierno no permitirá que esta crisis arancelaria derive en una destrucción masiva de empleo como ocurrió en el pasado». «Lo vamos a volver a hacer. No es una crisis como la pandemia, es diferente, pero tenemos la experiencia, los mecanismos están listos y no hay que despedir a nadie», ha asegurado.

La vicepresidenta ha insistido en que la economía española ha demostrado una gran resiliencia en momentos difíciles, como cuando el PIB cayó 11 puntos durante la pandemia. «Lo que parecía imposible, lo hicimos. Y hoy tenemos récord de ocupación», ha recordado. En esta línea, ha reiterado que el Ejecutivo está preparado para activar todas las ayudas necesarias, sector por sector, territorio por territorio: «Estaremos donde sea menester. Hoy estoy en Euskadi porque aquí la afectación es superior a la media. Pero estaremos también en Cataluña, en la Comunitad Valenciana o en Andalucía. Nadie va a quedar atrás».

Entre la amenaza y la oportunidad

Por su parte, el director general de Copreci, Javier García, ha explicado que el 25% de la producción de la empresa acaba, directa o indirectamente, en el mercado estadounidense. De ese total, aproximadamente la mitad corresponde a ventas directas y la otra mitad a exportaciones que pasan por terceros países como China o México.

«Es donde más preocupación tenemos, porque el mercado americano da la impresión de que se va a contraer, y ahí es donde vemos el riesgo», ha explicado García. Sin embargo, también ha apuntado que esta crisis podría abrir una oportunidad estratégica para el grupo. «En este río revuelto puede haber oportunidad», ha asegurado, apuntando que si los fabricantes asiáticos comienzan a desplazarse hacia América del Norte, Copreci tiene una ventaja competitiva, gracias a su amplia presencia industrial, especialmente en México, país que podría convertirse en uno de los grandes beneficiados de la actual situación arancelaria.

Copreci, cooperativa integrada en el Grupo Mondragón, fabrica componentes clave para electrodomésticos como válvulas, termostatos y sistemas de inducción. Cuenta con diez plantas productivas en todo el mundo, desde China, Egipto o Turquía, hasta Italia, Navarra, Zaragoza, Aretxabaleta, México y Estados Unidos. Su mercado, tradicionalmente europeo, se está desplazando hacia Oriente Medio y América.

Díaz al PP: «Elijan entre su país o Vox»

Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención para criticar la «falta de apoyo» de los populares durante la pandemia, cuando, ha recordado, no respaldaron los reales decretos que pusieron en marcha los ERTE. «Le pido al PP que se ponga del lado de su país y suelte de una vez por todas a Vox», ha lanzado este miércoles desde Euskadi. «Tienen una oportunidad de demostrar que ahora sí van a estar con los trabajadores, las empresas y el interés general», ha añadido.

La ministra ha insistido en que esta es una crisis distinta, pero que requiere del mismo nivel de responsabilidad política: «Ya sabemos que Vox defiende las políticas de Trump. Ahora el PP tiene que decidir si está con su país o con la ultraderecha».