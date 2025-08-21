Vox cancela en un pueblo murciano un rezo islámico en el polideportivo municipal

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, dice haber cancelado ... un rezo islámico previsto en el polideportivo municipal «que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas». Fuentes del Gobierno local niegan esta versión de los hechos y aseguran que darán explicaciones a lo largo de la mañana de este jueves.

«Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos», manifestó Ruiz.

Desde Vox Las Torres de Cotillas reiteran «su compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos», según recoge La Verdad.

«Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio», concluyó el edil.