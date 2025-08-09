Villamalea, el contrapunto a Jumilla pidiendo la regularización de inmigrantes

J.M.L. Albacete Sábado, 9 de agosto 2025, 10:43 Comenta Compartir

Villamalea es un pequeño pueblo de la provincia de Albacete, de 4.000 habitantes, famoso hasta ahora por las carreras de camas que organiza cada 15 de agosto desde hace 36 años y por la rotura en 2020 de un depósito de vino con 50.000 litros en su interior que convirtió las calles en ríos de tinto. Ahora se ha convertido en el contrapunto de otro pueblo vinatero, Jumilla (Murcia), cuyo ayuntamiento ha limitado las celebraciones musulmanas en dependencias municipales y en la vía pública a raíz de una moción de Vox apoyada por el PP.

En el caso de Villamalea, su ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una moción en la que se pide al Gobierno de España que regularice a los inmigrantes sin papeles que residen en este pueblo. La moción ha sido aprobada por el PP -que gobierna en la localidad-, el PSOE e Izquierda Unida-Podemos. Vox no tiene representación en este ayuntamiento pues sólo obtuvo 31 votos en las elecciones municipales.

El texto resalta que «sin el trabajo de los inmigrantes no sería posible que la localidad fuera un referente en el cultivo del champiñón o que sus viñas o sus granjas pudieran seguir adelante». También recuerda «la dura situación que viven muchas personas en situación irregular pese a trabajar en nuestra localidad», por lo que «es motivo de justicia reconocer como ciudadanos a las personas que ya viven y trabajan aquí para que nadie siga siendo invisible».

Pleno del Ayuntamiento de Villamalea donde se aprobó la moción. RC

Inmigrantes de 32 nacionalidades

Y es que los extranjeros que viven en Villamalea representan el 25 por ciento de la población local registrándose hasta 32 nacionalidades diferentes. «Aquí no hay ningún problema de convivencia, con lo cual el contenido de esta moción es algo que los vecinos tienen muy asumido», explica el alcalde, José Núñez, del PP. Y es que el texto aprobado, que se ha remitido al Congreso, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Junta de Castilla-La Mancha, ha sido consensuado por asociaciones vecinales, juveniles, sociales, de jubilados y religiosas del pueblo. Una de ellas es Cáritas. Su portavoz en Villamalea, Esther Collado, subraya que «cuando una persona sin papeles consigue su regularización puede acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación y también a un puesto de trabajo».

En este pueblo de La Manchuela albaceteña no olvidan que en la década de los 60 del siglo pasado muchos de sus antepasados se vieron obligados a emigrar en busca de un futuro. Así lo recuerda su párroco, Javier Cano, que se muestra satisfecho porque «los políticos han entendido perfectamente el mensaje que hemos trasladado desde varias asociaciones en esta moción». Moción que viene a respaldar la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar la situación administrativa de los migrantes sin papeles que residen y trabajan en España.