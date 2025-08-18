Urkullu pide respeto a todas las víctimas, incluidos Txiki y Otaegi, sin «su utilización»

Iñigo Urkullu se sumó ayer a la polémica suscitada estos días por el 50 aniversario del fusilamiento en el franquismo de los miembros de ... ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi. «No se les debe instrumentalizar de forma política para el enfrentamiento», afirmó con contundencia el exlehendakari. En unas declaraciones a Europa Press, Urkullu se refirió así al debate surgido después de que una lona de grandes dimensiones en homenaje a los etarras se colocara en el muro de Santa Bárbara de Zarautz, aunque fue retirada por el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE. Vecinos del municipio la desplegaron de nuevo, pero esta vez ante el Consistorio.

Sortu, en un comunicado, censuró la postura del Ayuntamiento y su «falta de reconocimiento a dos luchadores vascos contra la dictadura franquista. Denunciamos la actitud mostrada por PNV y PSE-EE», subrayaba el texto, que llamaba también a participar en el acto que la formación celebrará el 27 de septiembre en el Anaitasuna de Pamplona.

La polémica fue en aumento con las palabras del director del Instituto Gogora, Alberto Alonso, que afirmó que sí eran víctimas del franquismo y tenían que ser reconocidas, pero no podían ser objeto de homenajes porque «utilizaron la violencia para lograr sus fines, como que hicieron los franquistas». En medio de esta trifulca dialéctica, Urkullu destacó que es un tema «muy sensible» y que, desde el Gobierno Vasco del que fue lehendakari, intentaron «gestionar con la mayor delicadeza posible en el objetivo del respeto a los Derechos Humanos y a la Memoria».