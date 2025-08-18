Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urkullu pide respeto a todas las víctimas, incluidos Txiki y Otaegi, sin «su utilización»

El exlehendakari destaca que es un tema «muy sensible»

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Iñigo Urkullu se sumó ayer a la polémica suscitada estos días por el 50 aniversario del fusilamiento en el franquismo de los miembros de ... ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi. «No se les debe instrumentalizar de forma política para el enfrentamiento», afirmó con contundencia el exlehendakari. En unas declaraciones a Europa Press, Urkullu se refirió así al debate surgido después de que una lona de grandes dimensiones en homenaje a los etarras se colocara en el muro de Santa Bárbara de Zarautz, aunque fue retirada por el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE. Vecinos del municipio la desplegaron de nuevo, pero esta vez ante el Consistorio.

