UEMA moviliza a 100 ayuntamientos para que «los euskaldunes dejemos de ser ciudadanos de segunda»

Alrededor de 100 ayuntamientos de UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) se han movilizado este sábado contra la sentencia del Tribunal Supremo que anula artículos de la ... norma que prioriza el uso del euskera en las instituciones y han solicitado «justicia» para la lengua vasca. Ante esta situación, UEMA ha reivindicado que los «euskaldunes no merecemos ser ciudadanos de segunda».

La convocatoria de UEMA ha contado con el apoyo de las asociaciones locales de euskera y de miles de ciudadanos, que han mostrado carteles para denunciar la sentencia y para reivindicar al mismo tiempo que para que el euskera «avance de verdad, es necesaria una nueva ley». Martin Aramendi, presidente de UEMA, quien ha estado presente en la concentración de Ataun -ya que es el alcalde de la localidad- ha agradecido a los ayuntamientos, entidades, asociaciones de euskera y a los miles de ciudadanos que se han sumado a la convocatoria, y ha subrayado que, «vista la gravedad de la situación», el euskera necesita «un apoyo real».

En esa línea, ha subrayado que «han querido condenar al euskera una vez más a ser una lengua de segunda categoría, cuestionando incluso su oficialidad y las políticas lingüísticas de las últimas décadas. La sentencia es grave y requería una respuesta inmediata». Aramendi ha apuntado que «la gravedad de la situación exige alcanzar consensos firmes y proteger realmente el euskera, ya que para avanzar es imprescindible un respaldo legal auténtico».

Ante esa situación, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos: «el euskera y quienes lo hablamos merecemos dejar de ser ciudadanos de segunda y tener verdadera justicia. Sabemos que, en esa línea, el movimiento a favor del euskera está preparando nuevas movilizaciones para la próxima semana junto con diversos partidos y agentes». UEMA, ha apuntado, «se sumará a ellas, y también hacemos un llamamiento a los ayuntamientos y a la ciudadanía para que, como hoy, estén a nuestro lado en la defensa de nuestros derechos».

EH Bildu

La secretaria de programa de EH Bildu y parlamentaria Nerea Kortajarena, ha emplazado en Orio a «actuar con la determinación y la decisión que requiere» lo que considera como una «emergencia lingüística» por la sentencia del Tribunal Supremo.

La parlamentaria ha explicado así que la izquierda independentista se ha sumado a la iniciativa para «denunciar la última iniciativa que la ultraderecha española ha tomado el Tribunal Superior contra el euskera, contra la normalización lingüística, contra la autonomía local y sobre todo también contra el autogobierno». En esa misma línea, la coalición soberanista ha mostrado su apoyo, en palabras de Kortajarena, a la reclamación que hace UEMA «de justicia, de protección jurídica y de respiro para el euskera».

Según ha indicado, han participado en la concentración desde «la responsabilidad, desde la preocupación, pero sobre todo desde el compromiso» que tienen con el euskera y su normalización. «Por eso consideramos que no es suficiente con denunciar esta ofensiva judicial que incluso algunos y algunas están negando, no es suficiente con denunciar esto que está pasando y no nos podemos quedar mirando», ha advertido.