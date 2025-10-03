Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto del informe de la UCO R.C.

La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  7. 7 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  10. 10

    La generación del 95 se vuelve a encontrar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo