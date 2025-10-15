Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts, en una rueda de prensa EP

Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo

Junts se abre a una moción instrumental sin Feijóo de candidato y afirma que si rompe con Sánchez, el presidente del Gobierno tendrá que convocar elecciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha comparado este miércoles a los jueces del Supremo, que se oponen a aplicar la amnistía a Carles ... Puigdemont, con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo. Con motivo del 85º aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys, por las tropas franquistas, Turull ha hablado de «pelotones de togas», que tratan de impedir como sea, incluso por la vía «criminal», que Cataluña sea independiente. «Hoy no hay pelotones de fusilamiento, ahora hay pelotones de togas», ha afirmado. A su juicio, hay un hilo conductor entre los que ejecutaron a Companys y los jueces que hoy en día envían a los dirigentes nacionalistas a prisión o les impiden regresar de Waterloo. Cataluña siempre se encuentra con un Estado que quiere «aplastarla», ha proclamado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  6. 6

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo

Turull compara a los jueces del Supremo con los «pelotones de fusilamiento» del franquismo