La AP-8 vuelve a registrar siete kilómetros de retenciones en la muga
Una patera intervenida por la Guardia Civil. Javier Martínez

Tres años de cárcel para el patrón de una patera con 12 hombres que pagaron 2.000 euros por persona

Sigue la búsqueda de quince desaparecidos en aguas de Baleares cuando intentaban llegar a tierra, aunque descartan su rescate con vida

S. V.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:20

La Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al patrón de una patera que fue interceptada el 28 de noviembre en aguas próximas al puerto de la capital alicantina.

La sentencia, dictada tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes, declara al acusado, que carecía de título que acreditase sus conocimientos para el gobierno de embarcaciones, autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según detalla tribunal, el patrón zarpó desde la costa de Argelia con otros 12 hombres a bordo a los que había cobrado 2.000 euros por persona. La patera quedó a la deriva y, tras ser localizada por un barco pesquero sus ocupantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

De acuerdo con la sentencia, la travesía, de tres días de duración, generó «una situación de peligro para la vida e integridad física» de los ocupantes, pues se produjo en «circunstancias de navegación con fuerte oleaje, en condiciones de hacinamiento, careciendo de unas condiciones mínimas de seguridad».

Mientras, en Baleares, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda desplegado para tratar de localizar a los 15 migrantes que la semana pasada desaparecieron en aguas del archipiélago.

Fuentes del Instituto Armado informaron a Europa Press que aunque la búsqueda no es «constante», dado que se deben adecuar los recursos a las diferentes necesidades que van surgiendo en otros puntos, sí que se sigue intentando dar con el paradero de estas personas. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, confirmó que, de acuerdo con la información que le trasladaron la noche del martes, «se seguía al menos con la intención de buscar y encontrar, con las dificultades del tiempo que ha pasado, a alguno de los desaparecidos en mar abierto».

El delegado del Gobierno reconoció que, desgraciadamente, «es muy complicado pensar que los migrantes desaparecidos pudieran seguir con vida» dado el tiempo que llevan en el mar, por lo que todo apunta a un naufragio.

