Torra dice que no aceptará una sentencia condenatoria: «Estoy orgulloso del 1-0» Quim Torra. / Efe «No podemos aceptar las sentencias, porque aceptarlas quiere decir que cometieron un delito, y nosotros votamos a nuestros representantes», ha dicho en el acto de inauguración de una plaza dedicada al 1 de octubre EFE Barcelona Domingo, 16 septiembre 2018, 22:21

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido esta noche en que no aceptará una sentencia condenatoria sobre el procés, y en esta línea ha remarcado: «No me siento culpable del 1 de octubre. Estoy orgullosísimo».

En el acto de inauguración de una plaza dedicada al 1 de octubre en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el presidente catalán se ha referido así a una hipotética sentencia condenatoria a los dirigentes soberanistas que están en prisión preventiva.

«No podemos aceptar las sentencias, porque aceptarlas quiere decir que cometieron un delito, y nosotros votamos a nuestros representantes para que, pacífica y democráticamente, cada paso que daban en la organización del referéndum, fuera votado en el Parlament. Votamos para que lo hicieran (...) Somos tan culpables como ellos», ha sentenciado.

Asimismo, ha añadido: «Yo no me siento culpable de haber organizado el referéndum, de haber entrado el viernes en mi colegio para defender que votáramos. No me siento culpable del 1 de octubre. Estoy orgullosísimo del 1 de octubre», ha dicho en alusión al referéndum ilegal de ese día.