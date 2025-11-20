Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas. EP

El tesorero de Bancal de Rosas niega la financiación ilegal de las primarias de Sánchez en 2017

Asegura que se recaudaron 128.000 euros que fueron íntegramente destinados a cubrir los gastos de la campaña por la que el presidente del Gobierno recuperó la jefatura del PSOE

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:47

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado desvió este jueves su foco de atención principal para centrarse en la financiación de la campaña de Pedro Sánchez ... para las primarias socialistas de 2017, en las que el ahora presidente del Gobierno recuperó la Secretaría General del PSOE en detrimento de Susana Díaz. El PP mantiene sospechas sobre supuestas irregularidades en la recaudación de fondos, una acusación que, mantienen los populares, surgió de las propias filas socialistas durante aquella batalla interna.

