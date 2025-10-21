Los temas que separan a PNV y PSE: vivienda, euskera, puerto de Pasaia y TAV

La vivienda vuelve a ser motivo de desencuentro entre los dos partidos que gobiernan Euskadi, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos. No es el ... único tema que les separa. El euskera, la transferencia a Euskadi del puerto de Pasaia o la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra también han sido motivo de encontronazos entre jeltzales y socialistas.

Vivienda

Es el último episodio de una materia que divide a los dos partidos desde hace muchos años. El PNV ya recurrió el año pasado ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda estatal promovida por el gobierno de PSOE y Sumar por considerar que «invade competencias». Casi diez años antes, en 2015, el PNV ya votó en contra de la Ley de Vivienda de Euskadi, que se acabó aprobando con los votos de PSE, EH Bildu y UPyD. En junio de este mismo año ambas formaciones mostraron unidad respecto a este tema al presentar La Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. Ahora vuelven a chocar por la gestión realizada en Donostia.

Euskera

La exigencia del euskera para acceder a puestos de trabajo de la administración pública vasca es una de las cuestiones en la que menor entendimiento alcanzan los dos socios en el Gobierno Vasco. El PNV coincide con EH Bildu en que se está produciendo un «ataque» por parte de determinados sectores judiciales al euskera tras varias sentencias con las que se han tumbado las exigencias del idioma en las OPEs. Las dos formaciones jeltzales se han unido en el Parlamento Vasco para blindar el euskera en el empleo público sin el PSE. Andueza es muy crítico con ambas formaciones y antepone «los derechos de los trabajadores» y ha instado a los jeltzales a volver a los consensos.

Puerto de Pasaia

El Gobierno Vasco trata de arrancar al Ejecutivo central la gestión del Puerto de Pasaia, como se recoge en el acuerdo firmado entre PNV y PSOE para completar el Estatuto de Gernika, y ese movimiento tampoco pone de acuerdo a los jeltzales y a los socialistas vascos. La consejera de Autogobierno y negociadora en Madrid, Maria Ubarretxena, defiende que se descatalogue al puerto como infraestructura de «interés general» para que se gestione desde Lakua para colocar a Pasaia en el «Top10» de los puertos de España. Los socialistas vascos critican que Pasaia pueda perder la condición de «interés general» y Bilbao no lo haga. Creen que con ese movimiento el puerto guipuzcoano «perderá competitividad».

TAV

Sigue siendo una incógnita si el TAV unirá Euskadi y Navarra a través de Ezkio-Itsaso o lo hará por Vitoria. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha denunciado que el Gobierno central no haya iniciado las catas y el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista vasco José Antonio Santano, reprocha que algunos ayuntamientos no estén facilitando esas operaciones.