Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los temas que separan a PNV y PSE: vivienda, euskera, puerto de Pasaia y TAV

La vivienda se suma a una lista de temas, cada vez más amplia, que dividen a la coalición de gobierno en Euskadi, en las Diputaciones forales y en los ayuntamientos

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:11

Comenta

La vivienda vuelve a ser motivo de desencuentro entre los dos partidos que gobiernan Euskadi, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos. No es el ... único tema que les separa. El euskera, la transferencia a Euskadi del puerto de Pasaia o la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra también han sido motivo de encontronazos entre jeltzales y socialistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  5. 5

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  6. 6 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los temas que separan a PNV y PSE: vivienda, euskera, puerto de Pasaia y TAV

Los temas que separan a PNV y PSE: vivienda, euskera, puerto de Pasaia y TAV