El temario de Historia en Selectividad incluye por primera vez «los años de plomo y el terrorismo»

Hasta ahora se incluían en el genérico epígrafe de «impacto de la violencia política» y da pie a incluir la violencia de ETA en la prueba de acceso a la Universidad

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

«Los años de plomo: el terrorismo y violencia política». Así se titula uno de los epígrafes del tema 8 de Historia de España –'La ... Transición (1975-1982)'– que constituyen materia de examen para Selectividad. Es uno de los principales cambios de cara a la prueba de acceso a la Universidad que se celebrará el próximo mes de junio.

