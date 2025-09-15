El temario de Historia en Selectividad incluye por primera vez «los años de plomo y el terrorismo»

«Los años de plomo: el terrorismo y violencia política». Así se titula uno de los epígrafes del tema 8 de Historia de España –'La ... Transición (1975-1982)'– que constituyen materia de examen para Selectividad. Es uno de los principales cambios de cara a la prueba de acceso a la Universidad que se celebrará el próximo mes de junio.

El grupo coordinador de la prueba de Historia de la UPV/EHU ha compartido con los responsables de la asignatura de los centros educativos vascos los principales cambios de cara al examen. En una circular, a la que ha tenido acceso este periódico, se emplaza a los docentes a una reunión durante la segunda quincena de septiembre en la que se explicarán las modificaciones en el temario, así como otras novedades que tienen que ver con el tipo de examen, con la idea de avanzar hacia un modelo competencial. En vez de doce temas, ahora se estudiarán ocho, aunque el periodo histórico analizado es el mismo: desde la crisis del Antiguo Régimen y la construcción del Estado liberal (1808-1876) hasta el primer Gobierno de Felipe González.

Donde se introducen relevantes novedades es en el contenido. La principal, la inclusión del epígrafe sobre los años de plomo, en la década de los 80, y la mención expresa al «terrorismo». Hasta ahora, ambas cuestiones se difuminaban bajo el genérico nombre de «impacto de la violencia política».

Decreto de 2023 El currículo vasco no menciona en 500 páginas ni el «terrorismo» ni la «violencia política»

De esta manera, se está cada vez más cerca de que el espinoso asunto del terrorismo de ETA y del terrorismo de Estado entren en el examen de Selectividad, algo que nunca ha sucedido en Euskadi. Sobre el papel podría haber pasado, toda vez que el temario, como se ha señalado, abarca hasta la llegada al poder de Felipe González. Por qué no se ha hecho es una incógnita. La viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, señalaba el pasado mes de junio en una entrevista en este periódico que, si de ella dependiera, incluiría el terrorismo en el examen «este mismo año». Pero quien decide el contenido de la prueba es la comisión específica de la UPV/EHU, compuesta por docentes de la Universidad y de los centros educativos expertos en la materia.

Es este grupo, precisamente, quien informa ahora a los colegios de los cambios, que se ampliarán a partir del próximo curso 2026/27, cuando se incluya un noveno tema titulado 'Consolidación de la Monarquía parlamentaria (1982-1996)' y que, de nuevo, hace referencia a la violencia, al incluir un apartado sobre «la continuidad de la violencia terrorista» y otro sobre «las fuerzas policiales, las instituciones y la sociedad ante el terrorismo». El año siguiente se añadirá un último tema, 'Siglo XXI (1997-2011)'.

Los centros educativos, por tanto, deberán adaptar este mismo curso el contenido que enseñan a los alumnos para que éstos sean capaces de abordar de forma adecuada el contexto de la Transición y los «años de plomo», en caso de que les pregunten por ello en Selectividad. Y aquí está una de las claves del asunto.

¿Cambios en el currículo?

En general, cada colegio, ikastola e instituto tiene flexibilidad para impartir materia como considere. Los docentes pueden utilizar un libro de texto, elaborar su propio material, echar mano de las fuentes bibliográficas que pone a su disposición el grupo coordinador de Selectividad (entre las que se cuentan los bancos de archivos del Memorial de Víctimas del Terrorismo y Gogora)... Hay colegios –sobre todo concertados y vizcaínos– que también han implantado los cursos específicos 'Herenegun!' o 'Adi adian', con testimonios de víctimas.

Autonomía Cada centro educativo imparte la asignatura con el libro de texto o materiales que considere

Lo que los centros tienen la obligación de hacer, independientemente de la forma en la que impartan clase, es cumplir con el currículo establecido por los Gobierno central y vasco, que tienen las competencias en materia educativa. Y la pregunta ahora es si, al introducirse el tema del terrorismo de forma tan explícita en el temario de Selectividad, el Gobierno Vasco deberá realizar o no cambios en la parte del currículo que le corresponde.

Los decretos curriculares determinan lo que deben estudiar los alumnos vascos de Bachillerato. A diferencia de lo que sucedía con anteriores textos normativos elaborados por las consejerías de Educación de Isabel Celaá y Cristina Uriarte, el decreto aprobado en 2023 por Jokin Bildarratz es muy ambiguo en el tema de la violencia terrorista. De hecho, ni siquiera menciona, a lo largo de 500 páginas, la «violencia política» y tampoco el concepto «terrorismo» ni ninguna de sus variantes. Y ello a pesar de que señala que la asignatura de Historia de España «define la importancia del estudio de nuestro propio pasado para la comprensión de nuestra vida social, política y económica en la actualidad».

En cambio, el real decreto del Gobierno central, aprobado en 2022, sí menciona hasta en cinco ocasiones el terrorismo e incluso el «reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del terrorismo en España», dentro del apartado de memoria democrática. Esta normativa, por tanto, sí ampararía las modificaciones vascas en el temario de Historia.

En una entrevista en este periódico publicada la pasada semana, el rector de la Universidad pública, Joxerramon Bengoetxea, no descartaba que la violencia de ETA caiga en Selectividad en el corto plazo.