Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán en un acto con Sánchez en Navarra en 2015. Efe

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

La UCO desmonta el atrezo de austeridad y honradez del ex número tres del PSOE y destapa su perfeccionado sistema de corrupción para enriquecerse

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Súper Santos Cerdán». El 23 de noviembre de 2023, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó a los altares del PSOE a su entonces secretario ... de Organización identificándolo como ejemplo para toda la militancia: «Con socialistas así es como se explica la historia de la fortaleza» del partido, clamó quien fuera líder del mismo, entre salvas de aplausos. Las loas desmedidas coincidían con el que fue el momento álgido de la carrera política de Cerdán: acababa de cerrar el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    Siete de cada diez personas que se asientan en Euskadi son de origen extranjero
  10. 10

    El PNV aprieta a Sánchez con el Estatuto ante el riesgo de colapso tras la condena al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida