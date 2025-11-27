Sumar y PSOE se vuelven a dividir en el Congreso en otra iniciativa sobre vivienda

En otro jueves negro para el Gobierno en el Congreso marcado por el rechazo a la senda de déficit, el paso previo para aprobar ... los Presupuestos Generales del Estado, PSOE y Sumar se han vuelto a dividir en una iniciativa sobre vivienda. Los de Yolanda Díaz habían presentado una proposición de ley con el objetivo de prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Los socialistas ya habían anunciado que no votarían en contra, pero finalmente se han abstenido alegando «dudas técnicas» sobre la medida.

Todo en un pleno donde gran parte de la atención estaba puesta en la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar o no a prisión a el exnúmero dos de los socialistas, José Luis Ábalos, y a su colaborador Koldo García, tras declarar ambos en el Tribunal Supremo. Finalmente la propuesta ha sido respaldada por Esquerra, EH Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. De su lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV se ha abstenido como el PSOE.

Esta circunstancia agrava aún más las diferencias entre ambos socios del Ejecutivo de coalición en una materia muy sensible, que lleva meses repitiendo como el problema que más preocupa a los españoles en el barómetro del CIS. La formación de Yolanda Díaz, de hecho, ha cuestionado las políticas de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, a la que incluso llegaron a pedir que planteara su dimisión ante lo que consideran «falta de medidas». También enfadó en la bancada magenta la propuesta de este departamento de poner en marcha un número de teléfono, el 047, para resolver dudas sobre contratos de alquiler o compraventa. Algo que despreciaron como «medidas mágicas».

Diferencias partidistas

Durante el debate de la iniciativa el pasado martes, Sumar defendió la propuesta porque la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja del 2008. Sin embargo, el diputado que impulsó la iniciativa y la defendió desde tribuna fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien viene mostrándose crítico con la ministra Rodríguez .

En el turno del PSOE, Gabriel Blanco apuntó que su grupo parlamentario no se iba a oponer a debatir cualquier medida que busque contribuir a poner solución al problema de la vivienda, pero aseveró que siempre lo hará «desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda».