Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz comparece este martes tras la reunión con los ministros de Sumar. EFE

Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

El socio minoritario del Gobierno trasladará a los socialistas una propuesta de real decreto centrada en vivienda

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:54

Comenta

Sumar eleva la presión sobre el PSOE para que el Gobierno tome medidas «urgentes» en materia de vivienda. Los de Yolanda Díaz lanzaron unilateralmente este ... miércoles una propuesta de real decreto que incluye, entre otras propuestas, la de subir impuestos a los rentistas, congelar los alquileres, regular los alquileres de temporada y turísticos con un nuevo régimen sancionador, y aprobar reformas legales que frenen la compra especulativa de vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  9. 9 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas

Sumar presiona al PSOE para congelar los alquileres y subir impuestos a los rentistas