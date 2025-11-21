Sumar anuncia una enmienda a la totalidad a los Presupuestos vascos

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha anunciado hoy que su grupo no seguirá adelante con las negociaciones presupuestarias del Gobierno Vasco y presentará una ... enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos de 2026. Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha denunciado que el Ejecutivo ha demostrado que «no quiere negociar» con Sumar un eventual apoyo de este grupo a las cuentas del próximo año.

El parlamentario ha acusado al Ejecutivo de haber «roto» cualquier posibilidad de entendimiento con la coalición para alcanzar un acuerdo presupuestario. De hecho, ha afirmado que en el proceso negociador iniciado la semana pasada, han tenido la sensación de sentarse ante «una mesa vacía». Jon Hernández ha recordado que su grupo ha presentado al Ejecutivo una propuesta «concreta» de modificaciones presupuestarias, y que no ha recibido ninguna «contrapropuesta» por parte del Gobierno. «El Gobierno Vasco no ha querido trasladarnos ninguna propuesta», ha denunciado.

El anuncio no ha pillado por sorpresa al lehendakari, que en la misma sesión ya había vaticinado poco antes que «escuchando al señor Hernández da la sensación de que Sumar adoptará la misma postura que el pasado año. Parece que van a ser los primeros en desmarcarse de un posible acuerdo». Su pronóstico, efectivamente, se cumplió minutos después