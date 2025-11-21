Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en la Cámara vasca. EP

Sumar anuncia una enmienda a la totalidad a los Presupuestos vascos

Su parlamentario Jon Hernández dice tener la sensación de haberse «sentado en una mesa vacía» y el lehendakari le reprocha de repetir la estrategia del año pasado

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:57

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha anunciado hoy que su grupo no seguirá adelante con las negociaciones presupuestarias del Gobierno Vasco y presentará una ... enmienda de totalidad al proyecto de presupuestos de 2026. Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha denunciado que el Ejecutivo ha demostrado que «no quiere negociar» con Sumar un eventual apoyo de este grupo a las cuentas del próximo año.

