Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos grandes carteles en los muros de Cuelgamuros.

Sortu denuncia en el Valle de Cuelgamuros los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi

Coloca en los muros del edificio dos grandes carteles para remarcar que «es hora de desatar el nudo que el franquismo dejo 'atado y bien atado'» y reivindicar la libertad de Euskal Herria

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:50

Bajo el lema 'askatzera lotuak', Sortu, el principal partido de EH Bildu, ha denunciado este miércoles en el Valle de Cuelgamuros de Madrid, antes denominado ... Valle de los Caídos, los fusilamientos que llevaron a cabo por el régimen franquista, los últimos de ellos los de los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki' y Angel Otaegi y otros tres miembros del FRAP, de los que el próximo 27 de septiembre se cumplirán 50 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  3. 3 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  4. 4 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  5. 5 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  6. 6

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sortu denuncia en el Valle de Cuelgamuros los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi

Sortu denuncia en el Valle de Cuelgamuros los fusilamientos de &#039;Txiki&#039; y Otaegi