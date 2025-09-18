Sortu denuncia en el Valle de Cuelgamuros los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi

Bajo el lema 'askatzera lotuak', Sortu, el principal partido de EH Bildu, ha denunciado este miércoles en el Valle de Cuelgamuros de Madrid, antes denominado ... Valle de los Caídos, los fusilamientos que llevaron a cabo por el régimen franquista, los últimos de ellos los de los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki' y Angel Otaegi y otros tres miembros del FRAP, de los que el próximo 27 de septiembre se cumplirán 50 años.

A modo de protesta, Sortu ha colgado en los muros del edificio dos grandes carteles en los, en un de ellos, reivindica «la libertad de Euskal Herria» y remarca: «No pudisteis, no podéis ni podréis». En otro segundo gran cartel se puede ver un dibujo de unos guardias civiles disparando contra una persona con las manos atadas junto a las fechas 1936-1975, los 50 años del régimen franquista. En su cuenta de X Sortu ha asegurado que «es hora de desatar el nudo que el franquismo dejo 'atado y bien atado'».

En recuerdo de 'Txiki' y Otaegi, Sortu ha organizado para el próximo 27 de septiembre en el pabellón Anaitasuna de Pamplona un acto nacional de en el que se conmemorará el 50 aniversario de los fusilamientos y reivindicará la soberanía de Euskal Herria.

Además, un día antes, el viernes 26, el Ayuntamiento de Zarautz (PNV-PSE) realizará un acto en memoria de 'Txiki' en el Salon de Plenos municipal. Un acto consensuado también con EH Bildu y en el que señalan desde el consistorio, «se procederá a la lectura de una Declaración Institucional, fruto del trabajo conjunto y del consenso alcanzado entre todos los grupos políticos con representación municipal».