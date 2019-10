El PSE apela a la «máxima movilización» para que no gobierne «el trío de Colón» Acto de presentación en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Elorza avisa que los socialistas no quieren acuerdoscon la derecha sino entendimiento con las fuerzas de izquierdas A. GONZÁLEZ EGAÑA Miércoles, 9 octubre 2019, 14:02

Los candidatos del PSE-EE a las elecciones del próximo 10 de noviembre, reunidos hoy para la foto de familia en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, han apelado a la «máxima movilización para que no gobierne el 'trío Colón'». Los socialistas han elegido la capital guipuzcoana para dar inicio a los actos de precampaña del PSE, ante lo que el partido considera opciones reales de obtener un segundo escaño en el territorio. En esa misma sintonía, este mismo domingo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, protagonizará un acto político también en Gipuzkoa, en este caso en Irun.

«Somos los mismos del 28 de abril y tenemos las mismas ganas y la misma ilusión, pero ahora tenemos más convicción y más fuerza porque ya sabemos que el 10 de noviembre solo los socialistas garantizamos un gobierno progresista». Con este mensaje, los socialistas vascos han presentado las candidaturas encabezadas por Odón Elorza, en Gipuzkoa; Patxi López, en Bizkaia, e Isabel Celáa, en Araba. La secretaria general del PSE-EE ha asegurado que solo Pedro Sánchez y el PSOE garantizan «el Gobierno estable que necesita España, y también Euskadi», tras la cita con las urnas.

Idoia Mendia ha destacado que «no hay otra salida» al «bloqueo político» que se ha impuesto desde la derecha y la izquierda. Se ha mostrado muy crítica con las formaciones que piden el voto contra el 'trío de Colón' y también contra los socialistas y se ha preguntado si «les da igual» que gobierne la derecha o el PSOE. Ha reivindicado la fuerza de los socialistas vascos para contribuir «al triunfo contundente de Pedro Sánchez y el PSOE».

Acompañada por el alcalde «que trasformó la ciudad», Odón Elorza, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Isabel Celáa, y el lehendakari Patxi López, Mendia ha defendido que ningún otro partido presenta, como el PSE-EE, unos candidatos con tanta capacidad e influencia para defender los intereses de Euskadi.

Ha confesado que los socialistas vascos no han tenido ninguna duda sobre qué candidaturas presentar, «las únicas que han garantizado el deseo de la ciudadanía vasca por un Gobierno de España progresista que dieron su voto afirmativo a Pedro Sánchez». Tras calificarlas como las «candidaturas de mayor lujo de Euskadi», ha asegurado que todos sus miembros están comprometidos con consolidar en España una vía abierta al blindaje de las pensiones, a la subida del salario, a la igualdad de las mujeres, a las oportunidades para los jóvenes.

No ha querido dejar de recordar la «determinación» del Gobierno de Sánchez en materias como la crisis climática, la exhumación de Franco o la lucha por la libertad de las mujeres, frente a una derecha que está dispuesta a sumar, como ya ha demostrado en todas las instituciones donde ha podido hacerlo, para ir en contra de estas convicciones. «Hoy ya no es que defiendan esas ideas. Hoy las ejecutan desde muchos gobiernos. Por eso las derechas son quienes más celebran esta repetición electoral: porque se les da una segunda oportunidad para llevar adelante su plan en toda España. Así que no se nos olvide. Si el 10 de noviembre suman, gobernarán juntos. Que nadie tenga ninguna duda. Que nadie especule con otra cosa. Que nadie se enrede en debates interesados», ha afirmado.

Socialdemocracia del siglo XXI

Odón Elorza ha explicado por qué se presentan los socialistas vascos en Euskadi y qué aportan, y lo ha resumido en la importancia de conjugar «la defensa del bien común que interesa y afecta al conjunto de la mayoría social en España, así como a los intereses de Euskadi». Ha destacado que corresponde a los socialistas vascos aportar valores al vínculo entre España, Euskadi y el resto del país como son «la lealtad entre los gobiernos, lealtad constitucional y de pertenencia a un estado, valores como la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y el diálogo federal con lo que ello entraña».

El candidato guipuzcoano Odón Elorza ha defendido que los retos a los que se enfrenta el país solo se pueden hacer desde un gobierno «fuerte, capacitado, experimentado y con un liderazgo reconocido en la persona de Pedro Sánchez», que además permita «tener una voz fuerte y clara de la izquierda» en Europa y en todas las instancias del mundo.

A la pregunta de cómo afrontar esos retos, la clave la ha situado en la necesidad de avanzar en el entendimiento y en los compromisos con el conjunto de las fuerzas de izquierdas y progresistas. Elorza ha avisado de que los socialistas no quieren acuerdos de gobierno ni con Ciudadanos ni con el PP de Casado, «ellos, los socios de Vox tienen un proyecto de país, una propuesta programática realmente diferenciada a la de los socialistas». Por tanto a la pregunta de quién tiene posibilidades de ganar, Elorza ha remarcado que «claramente es el Partido Socialista y lo quiere hacer con un proyecto de país conjugando intereses y voluntades desde una posición de socialdemocracia del siglo XXI». Todo ello, ha expuesto con el reto de conseguir un gobierno fuerte que aborde las transformaciones que requiere España y dé garantías ante las incertidumbres y los miedos que el mundo de la globalización despierta cada día.