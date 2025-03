Los socialistas descartan ahora presentar una moción de censura contra Mazón

El grupo socialista del Parlamento de la Comunidad Valenciana no presentará por ahora una moción de censura contra el president de la Generalitat Carlos Mazón. ... La formación que lidera Diana Morant se desmarca así de Compromís, que lleva semanas invitando al PSPV (las siglas del partido en este territorio) a dar el paso, para lo cual se necesita la firma de 20 diputados y la coalición nacionalista solo tiene 15 tras los últimos comicios autonómicos.

Morant dejó entrever hace pocas semanas que los socialistas valencianos también estaban dispuestos a presentar esa iniciativa política contra el jefe del Consell. «Si Feijóo no mueve ficha, lo haremos los socialistas valencianos», dijo. La moción de censura serviría para poner, más si cabe, el foco sobre el president de la Generalitat y su gestión de la dana, en un momento en el que la jueza de Catarroja ya deja entrever que su intención será imputarle en el caso que instruye sobre las responsabilidades en la tragedia.

Pero ese análisis tropieza con la realidad de que no existe una mayoría parlamentaria suficiente como para que esa moción de censura salga adelante. «Es inútil», admiten las fuentes socialistas consultadas por este diario. Vox ya ha mostrado su intención de no apoyar una iniciativa de este tipo por parte de los grupos de la izquierda valenciana. «Y con los votos de Vox tampoco querríamos aprobar esa moción de censura», se señala. Sin ese respaldo parlamentario, la iniciativa no sale adelante. No hay más.

Pero los socialistas valencianos no sólo quieren poner punto y final a ese debate. El PSPV trata de hilvanar un nuevo «marco de pensamiento» en relación con la situación política, judicial y social del president de la Generalitat. La cúpula socialista ultima la convocatoria de una reunión de la ejecutiva regional precisamente para acordar una estrategia que deje de situarles «en el marco de Compromís», que es el que con mayor insistencia ha venido defendiendo la presentación de esa moción de censura, ya fuera desde el propio PSPV que dispone de los votos para hacerlo, o con la colaboración de cinco diputados socialistas, junto a los 15 de la coalición nacionalista.

No volver a equivocarse

Los socialistas valencianos consideran necesario aprender de «los errores del pasado». En octubre de 2006, el PSPV de Ignasi Pla formalizó una moción de censura contra el entonces president de la Generalitat Francisco Camps sólo unos meses después del accidente del metro local. El debate se saldó con 47 votos en contra de la moción, 35 a favor –los únicos votos del PSPV– y siete abstenciones.

Camps ninguneó entonces de forma evidente al entonces líder de los socialistas valencianos, hasta el punto de incorporarse a la sesión plenaria que debatía esa moción más de hora y media después de su inicio. La moción se perdió y el resultado electoral del PSPV sólo unos meses después arrojó una apabullante mayoría en las urnas... para el PP de Camps.

El PSPV de Morant sospecha que una moción de censura sin opciones de éxito como pasaría ahora y en la que se dependería de un partido como Vox, al que la izquierda trata de someter poco menos que a un cordón sanitario, es un escenario que no cabe plantearse. «Hay que cambiar de estrategia», se concluye.

La presentación de mociones de censura por parte de las filas socialistas la animó en la pasada campaña de primarias de Valencia el candidato del aparato del partido, Robert Raga, que anunció formalmente su intención de presentar una moción contra el president de la Diputación local, Vicent Mompó.

El anuncio de Raga fue objeto de cierto debate entre los dos candidatos al liderazgo provincial. El entorno de Carlos Fernández Bielsa se apresuró a remarcar que en la Diputación, como entidad local que es, la moción de censura sólo puede presentarse si viene acompañada de la firma de los diputados -en este caso- que garantizan que prosperará, garantía que Raga no tenía dado que el partido de Jorge Rodríguez descartaba esa posibilidad. Raga perdió las primarias del PSPV y la moción de censura a la Diputación, como la de la Generalitat, pasó a mejor vida.