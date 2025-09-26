El sindicato de la Ertzaintza Esan denuncia «fraude de ley y clientelismo» en el ayuntamiento de Azpeitia

El sindicato de la Ertzaintza ESAN ha denunciado este viernes «las graves irregularidades que se vienen cometiendo en la política de contratación de personal en ... el Ayuntamiento de Azpeitia, donde se están vulnerando de manera sistemática los principios básicos de acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia».

Ante esta situación, el sindicato de la Ertzaintza pide «el cese inmediato de estas prácticas fraudulentas de selección y provisión de puestos». y la «aprobación urgente de la Oferta Pública de Empleo para todos los puestos vacantes recogidas en la RPT, con convocatorias transparentes y garantistas». Si el consistorio azpeitiarra no actúa, aseguran que seguirán movilizándose.

Explican que han «constatado irregularidades, cuestiones que en nuestra opinión rayan el fraude de ley en la contratación y nombramientos de personal, especialmente temporal, con prácticas arbitrarias que responden más al amiguismo y clientelismo político que a la legalidad y justicia que debe regir en una administración pública». Además, creen que «se vulneran las leyes destinada a reducir la temporalidad en el sector público».

El sindicato denuncia «convocatorias opacas sin bases o sin la debida publicidad» y «procesos selectivos arbitrarios basados únicamente en entrevistas personales subjetivas, sin valoración objetiva de méritos y capacidades». Asimismo, critican «ascensos injustificados mediante cambios de nombramiento a categorías superiores con el consiguiente aumento salarial, sin procedimiento legal establecido».

Impugnar las convocatorias

El sindicato asegura que lleva tiempo denunciando «estas prácticas en el Ayuntamiento de Azpeitia, impugnando bases de convocatorias fraudulentas y denunciado la negativa del Ayuntamiento a cubrir las plazas vacantes que llevan años bloqueadas. Todo ello distorsiona la igualdad de oportunidades».

Sin embargo, resaltan que el Ayuntamiento «sigue actuando con silencio administrativo, adjudicando plazas que generan inseguridad jurídica tanto para el personal como para la institución. Estas prácticas no solo son ilegales, sino que alimentan el clientelismo, el partidismo y el amiguismo».