Borja Sémper anuncia que tiene cáncer

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, anunció este lunes que tiene un tumor cancerígeno, que está en fase primigenia y con «perspectivas médicas razonables». « ... Saldremos adelante», aseguró el dirigente vasco, que regresó a la primera línea política hace dos años de la manos de Alberto Núñez Feijóo.

Sémper, de 49 años, aseguró desconocer todavía si este diagnóstico alterará su trabajo como portavoz y vicesecretario de Cultura de los populares, ya que tendrá que someterse a «un tratamiento exigente». «Esto ha alterado mi vida sobre todo en lo personal, pero vamos a intentar –recalcó- que en lo profesional sea lo menos posible».

Uno no elige los golpes de la vida, pero sí cómo los encara. @bsemper afrontará el que le toca ahora con la valentía que ha marcado toda su vida, y nos tendrá a todos los que le queremos a su lado. pic.twitter.com/PcRYV0WtuR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 14, 2025

En una rueda de prensa en Génova, el portavoz del PP explicó que el tumor le fue diagnosticado durante una revisión rutinaria pero que «la expectativa médica es de curación». «Sus preguntas son complicadas a veces, pero no serán nunca tan complicadas como el reto que afronto», señaló emocionado a los periodistas.

Aprovechó también para dar las gracias a su familia, amigos y compañeros del partido por su apoyo en los últimos días. «Confío en que en no demasiado tiempo podamos celebrar mi curación, entre otras cosas, porque la alternativa –ironizó- no me gusta nada».