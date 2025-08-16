Sare defiende que las pancartas a favor de los presos de ETA son «legítimas»

En el último día de la Aste Nagusia donostiarra, una manifestación con centenares de personas, convocada por Sare, ha defendido en las calles de San ... Sebastián que las pancartas a favor de los presos de ETA son «legítimas» y ha advertido de que «para dar el salto a escenarios de convivencia es imprescindible que todos los reclusos estén en casa». «Es evidente que este año se ha avanzado notablemente, pero todavía quedan pasos por dar», han remarcado desde la red ciudadana.

El portavoz de Sare, Beñat Uribe-Etxeberria, ha señalado al término de la movolización que con esta manifestación se pretende «incorporar la reivindicación» en estos días de fiesta. Por ello, en un ambiente festivo y bajo el lema 'Etxera', con música y un grupo de zanpanzar a la cabeza, la marcha ha arrancado desde el Boulevard donostiarra y ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta llegar al puerto. Antes de finalizar, la red ciudadana, que este verano ha cumplido once años de existencia, ha recordado también que ha decorado muchos rincones de Donostia con «pancartas legítimas».

Sare ha presentado los datos como prueba de los avances del último año. Uribe-Etxeberria ha explicado que el colectivo de presos EPPK tenía 130 reclusos en agosto del año pasado, y al año son veinte menos. «Ha pasado un año y la situación ha avanzado notablemente. En 2024 eran aún 63 los presos y presas vascas que cumplían sus penas en régimen cerrado. Durante el día de hoy, son 50. Es evidente ese avance», ha apuntado el portavoz de la red, para subrayar a continuación que «otro ejemplo es el cambio legislativo que ha provocado en el cómputo de las sanciones francesas que aún nos era desconocido en la Semana Grande del año anterior».

Pero para avanzar «tenemos que superar los obstáculos que tenemos por delante y que son las leyes y políticas de excepción que llevamos denunciando durante tantos años», ha defendido el portavoz. A su juicio, «las leyes creadas hace 20-25-30 años son las que siguen vigentes, que ya entonces eran leyes excepcionales, se vuelven aún más excepcionales si estas leyes siguen vigentes a medida que el pueblo vasco avanza en términos de resolución, paz y convivencia».

«Resolución definitiva»

Además de las leyes, Uribe-Etxeberria ha destacado la necesidad de acabar «con las políticas penitenciarias de excepción también nos será imprescindible si queremos anticiparnos a la resolución definitiva». Y ha resaltado que si se aplicaran «a los presos los criterios que se aplican a los reclusos que cumplen condena en prisión por cualquier otro motivo, el 100% estaría cumpliendo los últimos años de su condena en casa. Por tanto, si queremos avanzar hacia el futuro, nos es imprescindible acabar con ambos, con las leyes y políticas de excepción».

Uribe-Etxeberria también ha respondido a la polémica surgida en las últimas semanas en torno a las pancartas. Ha denunciado una «campaña de criminalización» contra la Red Ciudadana. «Desde algunos partidos y lobbies se percibe el deseo de criminalizar proclamas legítimas, legales y democráticas. Nosotros seguiremos en lo nuestro», ha destacado. Y por último, ha hecho hincapié en que si se quiere dar el salto a los escenarios de convivencia, «será imprescindible que todos los presos y presas, refugiadas y deportadas vascas estén en casa».