Santos Cerdán, ya en Milagro un día después de salir de prisión

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se encuentra en Milagro (Navarra), su localidad natal, un día después de salir de la cárcel de ... Soto del Real, donde trata de pasar desapercibido a pesar de que sigue en el foco mediático.

Cerdán ha llegado de noche a Milagro, donde se aloja en su vivienda familiar. Este jueves se ha dejado ver cuando, pasadas las 11:00 horas, ha salido de casa en su vehículo.

Los medios de comunicación han tratado de preguntarle por la trama de corrupción que investiga la Guardia Civil, pero Cerdán ha evitado hablar con la prensa y ha salido de la localidad con su coche.

Al exsecretario de Organización socialista lo único que se le ha escuchado ha sido una advertencia de «cuidado» a varios cámaras de televisión para no ser atropellados.

Desde primera hora de la mañana, varios medios de comunicación aguardaban cualquier movimiento de Cerdán delante de la puerta de su domicilio, donde las persianas estaban bajadas para impedir que se viera el interior de una vivienda adosada que mantenía la privacidad a ambos lados de la misma.

Los vecinos y vecinas del pueblo también estaban expectantes, en día de mercadillo, a lo que ocurría delante de la casa y han sido muchos los que se han acercado a sacar fotos de las cámaras de televisión frente a la casa o a preguntar a la prensa si había novedades.

Retirada del pasaporte

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó este miércoles la puesta en libertad de Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.

Puente dictó un auto en el que le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan sobre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.