Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jaime García

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad

Paula De las Heras
Cristian Reino
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras, Cristian Reino y María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:36

Comenta

Pedro Sánchez se ha rendido finalmente a la evidencia. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, ... actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, ayer, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno, se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios